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Антон Дудченко выиграл спринт на чемпионате Украины по биатлону
Сегодня, 7 марта, в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) стартовал чемпионат Украины по биатлону.

Антон Дудченко победил в спринте, пройдя дистанцию в 10 км с двумя огневыми рубежами за 29 минут 2,3 секунды и опередив на 4,9 секунды Тараса Лесюка, на 6,0 секунд – Виталия Труша. Дудченко и Труш пробежали по одному штрафному кругу, Лесюк – два.

Биатлон. Чемпионат Украины. 7 марта
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Антон Дудченко  - 29.02,3 (1+0 штрафных кругов)
2. Тарас Лесюк - +4,9 (2+0
3. Виталий Труш - +6,0 (0+1)
4. Александр Пономаренко -  +28,0 (1+1)
5. Антон Мигда - +44,9 (1+0)
6. Ростислав Павлусь - +1.04,5 (0+1)
По материалам: biathlon.com.ua
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