Антон Дудченко выиграл спринт на чемпионате Украины по биатлону

Сегодня, 7 марта, в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) стартовал чемпионат Украины по биатлону.



Антон Дудченко победил в спринте, пройдя дистанцию в 10 км с двумя огневыми рубежами за 29 минут 2,3 секунды и опередив на 4,9 секунды Тараса Лесюка, на 6,0 секунд – Виталия Труша. Дудченко и Труш пробежали по одному штрафному кругу, Лесюк – два.



Биатлон. Чемпионат Украины. 7 марта

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.

1. Антон Дудченко - 29.02,3 (1+0 штрафных кругов)

2. Тарас Лесюк - +4,9 (2+0

3. Виталий Труш - +6,0 (0+1)

4. Александр Пономаренко - +28,0 (1+1)

5. Антон Мигда - +44,9 (1+0)

6. Ростислав Павлусь - +1.04,5 (0+1)

