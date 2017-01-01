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Россияне хотят взять своего повара для биатлонистов на ОИ-2018 в Пхенчхане
Россияне хотят взять своего повара для биатлонистов на ОИ-2018 в Пхенчхане Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что будет обсуждаться возможность взять для биатлонистов своего повара на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

На тестовом этапе Кубка мира в Пхенчхане многие члены сборной РФ по биатлону говорили о том, что испытывают проблемы с питанием во время турнира.

«Еды здесь большой выбор, но есть своеобразные приправы. Возможно, будем брать некоторые продукты на Олимпийские игры. Или даже, возможно, своего повара. Нам еще предстоит это обсудить», — сказал Касперович.
По материалам: Р-Спорт
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