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Брынзак: Семеренко и Пидгрушная не поедут на последние этапы Кубка мира
Брынзак: Семеренко и Пидгрушная не поедут на последние этапы Кубка мира Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раcсказал XSPORT об итогах этапа в Пхенчхане, об условиях на трассе, акклиматизации команды, а также о том, кто выступит на двух заключительных этапах Кубка мира.

Владимир Брынзак: «Впечатления от организации этапа у нас плохие, очень сильно влияет акклиматизация. У девушек в эстафете была проблема с одним из этапов, так как мы и думали.

Валя Семеренко без полноценной летней подготовки не может бороться в этом сезоне. Ну а парни молодцы, стараются, показали, что могут бороться и в эстафете и в личных гонках. Нужно будет нам на этап Семакова более стабильного бойца найти, и тогда сможем бороться. Работаем дальше, видим, что есть нюансы, но ещё есть год до Олимпиады, чтобы все исправить.

Наш смазчик сегодня сказал, что даже на Кубке IBU такого нет в плане подготовки трассы.  Вы же видели, какая коричневая, грязная была трасса. Недалеко от арены есть открытые площадки с песком, и ветер его везде разносит на трассу.

Снег также становится совершенно разным: на стадионе один, на трассе другой. Поэтому мы очень намучились с этой смазкой. Температура постоянно меняется, девушки бежали, на трассе была каша и теплая погода, потом уже минус восемь градусов. Приходится пробовать новую смазку... В общем, проблем хватает.

Мы старались не проходить акклиматизацию, ложились спать в 4 утра по местному времени, а вставали в 12 дня. Это было сделано для того, чтобы потом обратно не акклиматизироваться в Европе. Было очень непросто ждать до 4 утра, ну и потом все было скомкано.

Так как Валя Семеренко и Лена Пидгрушная, наверное, завершат после этого этапа свои выступления на Кубке мира, в команду будет вызвана Белкина, а вместо Жирного выступит Ткаленко. Других изменений пока что нет. Конечно вопросы есть, но будем работать».

Следующий этап Кубка мира стартует 10 марта в финском Контиолахти.
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