Немка Вайдель выиграла гонку преследования на финском этапе Кубка IBU; Кручова – 24-я

Сегодня, 5 марта, в Контиолахти (Финляндия) седьмой этап Кубка IBU завершился женской гонкой преследования на 10 км.



Победила немка Анна Вайдель, которая, несмотря на два штрафных круга, опередила на 2,8 секунды точно стрелявшую россиянку Викторию Сливко, на 3,7 ее соотечественницу Ульяну Кайшеву, промахнувшуюся один раз.



Лучшая из украинок Мария Кручова (2 промаха) заняла 24-е место с отставанием в 2 минуты 39,2 секунды, поднявшись по ходу гонки с 26-й стартовой позиции.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 5 марта

Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.

1 (4-я в спринте). Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (0+0+2+0 штрафных круга)

2 (3). Виктория Сливко (Россия) – отставание 2,8 (0+0+0+0)

3 (13). Ульяна Кайшева (Россия) – + 3,7 (1+0+0+0)

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24 (26). Мария Кручова (Украина) - +2.39,2 (0+0+1+1)

29 (22). Надежда Белкина (Украина) - +3.09,1 (1+1+2+1)

42 (46). Юлия Бригинец (Украина) - +3.49,3 (0+0+0+0)

49 (47). Яна Бондарь (Украина) - +5.24,7 (2+0+5+1) Сегодня, 5 марта, в Контиолахти (Финляндия) седьмой этап Кубка IBU завершился женской гонкой преследования на 10 км.Победила немка Анна Вайдель, которая, несмотря на два штрафных круга, опередила на 2,8 секунды точно стрелявшую россиянку Викторию Сливко, на 3,7 ее соотечественницу Ульяну Кайшеву, промахнувшуюся один раз.Лучшая из украинок Мария Кручова (2 промаха) заняла 24-е место с отставанием в 2 минуты 39,2 секунды, поднявшись по ходу гонки с 26-й стартовой позиции.1 (4-я в спринте). Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (0+0+2+0 штрафных круга)2 (3). Виктория Сливко (Россия) – отставание 2,8 (0+0+0+0)3 (13). Ульяна Кайшева (Россия) – + 3,7 (1+0+0+0)24 (26). Мария Кручова (Украина) - +2.39,2 (0+0+1+1)29 (22). Надежда Белкина (Украина) - +3.09,1 (1+1+2+1)42 (46). Юлия Бригинец (Украина) - +3.49,3 (0+0+0+0)49 (47). Яна Бондарь (Украина) - +5.24,7 (2+0+5+1)