Украинские биатлонисты сохранили 6-е место в Кубке наций; россияне завоевали МХГ в эстафетах

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан.(Южная Корея). 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершился мужской эстафетой 4х7,5 км, последней в сезоне.Победили французы, вторыми стали австрийцы, третьими - норвежцы.Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный финишировали пятыми.лидерство сохранила сборная Германии (6308 очков), но отрыв от поднявшихся на второе место французов сократился со 148 очков до 55. Россияне опустились на третье место (6200).Сборная Украины по-прежнему шестая (5328), с отставанием от пятого места, которое занимают австрийцы в 505 очков и опережают чехов, занимающих седьмое место на 159 очков.Сборная России, финишировавшая сегодня четвертой, выиграла, набрав в пяти гонках 259 очков. Второе место заняла Франция (242), третье – Германия (237). Сборная Украины (207) пропустила вперед Австрию (216) и заняла шестое место.1. Германия – 6308 очков2. Франция – 62533. Россия – 62004. Норвегия – 60725. Австрия – 58337. Чехия – 51698. Италия – 46669. Швейцария – 457610. США - 44221. Россия – 259 очков2. Франция – 2423. Германия – 2374. Норвегия – 2285. Австрия - 2167. Чехия – 1738. Италия – 1679. Канада - 15010. Швейцария – 146