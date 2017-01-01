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Украинские биатлонисты сохранили 6-е место в Кубке наций; россияне завоевали МХГ в эстафетах
Украинские биатлонисты сохранили 6-е место в Кубке наций; россияне завоевали МХГ в эстафетахСегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершился  мужской эстафетой 4х7,5 км, последней в сезоне.

Победили французы, вторыми стали австрийцы, третьими - норвежцы.
Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный финишировали пятыми.

В Кубке наций лидерство сохранила сборная Германии (6308 очков), но отрыв от поднявшихся на второе место французов сократился со 148 очков до 55. Россияне опустились на третье место (6200).
Сборная Украины по-прежнему шестая (5328), с отставанием от пятого места, которое занимают австрийцы в 505 очков и опережают чехов, занимающих седьмое место на 159 очков.

Сборная России, финишировавшая сегодня четвертой, выиграла Кубок мира в зачете эстафет, набрав в пяти гонках 259 очков. Второе место заняла Франция (242), третье – Германия (237). Сборная Украины (207) пропустила вперед Австрию (216) и заняла шестое место.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан.(Южная Корея). 5 марта
Кубок наций
1. Германия – 6308 очков
2. Франция – 6253
3. Россия – 6200
4. Норвегия – 6072
5. Австрия – 5833
6. УКРАИНА – 5328
7. Чехия – 5169
8. Италия – 4666
9. Швейцария – 4576
10. США - 4422

Итоговый зачет Кубка мира в эстафетах (после пяти гонок)
1. Россия – 259 очков
2. Франция – 242
3. Германия – 237
4. Норвегия – 228
5. Австрия - 216
6. УКРАИНА – 207
7. Чехия – 173
8. Италия – 167
9. Канада - 150
10. Швейцария – 146

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