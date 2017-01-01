Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане; украинцы - пятые

Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершился мужской эстафетой 4х7,5 км.



Уверенно победили французы, опередив на 33,8 секунды австрийцев. Тройку призеров, несмотря на один штрафной круг, замкнули норвежцы с отставанием в 45,4 секунды.

Французы использовали десять дополнительных патронов, австрийцы – девять, норвежцы – восемь.



Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный финишировали пятыми, проиграв победителям 1 минуту 28 секунд при семи дополнительных патронах.



Результаты украинцев на этапах:

1-й этап – Артем Прима –третий +5,8 (0+2)

2-й этап – Сергей Семенов – третий - +19,8 (0+2)

3-й этап – Владимир Семаков – четвертый - +52,4 (0+1)

4-й этап – Дмитрий Пидручный – пятый - +1.28,0 (0+4)



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 5 марта

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.

1 Франция (Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад ) – 1:12.09,5 (0+10)



2. Австрия (Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер) - +33,8 (0+9)



3. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.) - +45,4 (1+8)

4. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.) - +1.11,1 (0+9)

5. УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) - +1.28,0 (0+7)



6. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) - +1.39,3 (1+14) Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершился мужской эстафетой 4х7,5 км.Уверенно победили французы, опередив на 33,8 секунды австрийцев. Тройку призеров, несмотря на один штрафной круг, замкнули норвежцы с отставанием в 45,4 секунды.Французы использовали десять дополнительных патронов, австрийцы – девять, норвежцы – восемь.Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный финишировали пятыми, проиграв победителям 1 минуту 28 секунд при семи дополнительных патронах.1-й этап – Артем Прима –третий +5,8 (0+2)2-й этап – Сергей Семенов – третий - +19,8 (0+2)3-й этап – Владимир Семаков – четвертый - +52,4 (0+1)4-й этап – Дмитрий Пидручный – пятый - +1.28,0 (0+4)1 Франция (Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад ) – 1:12.09,5 (0+10)2. Австрия (Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер) - +33,8 (0+9)3. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.) - +45,4 (1+8)5. УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) - +1.28,0 (0+7)6. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) - +1.39,3 (1+14)