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Руслан Ткаленко – десятый в гонке преследования на финском этапе Кубка IBU
В Контиолахти (Финляндия) проходит седьмой этап Кубка IBU.

Руслан Ткаленко – десятый в гонке преследования на финском этапе Кубка IBUВ мужской гонке преследования на 12,5 км победил россиянин Александр Логинов, опередив на 9,8 секунды чеха Ондржея Моравца, на 12,9 – норвежца Хаварда Богетвейта.

Лучшим среди украинцев был бронзовый призер в спринте Руслан Ткаленко, который по ходу гонки опустился на 10-е место с отставанием от победителя в 1 минуту 27,7 секунды при пяти промахах.

Остальные четверо украинцев также финишировали в очковой зоне, но двое из них ослабили свои стартовые позиции, завоеванные в спринте. Максим Ивко (3 промаха) опустился с 16-й стартовой позиции на 23-е место, Андрей Доценко (5) – с 22-го на 31-е.
Артем Тищенко (1) поднялся по ходу гонки с 38-й позиции на 27-е место, Денис Насыко (3) – с 40-й на 32-е место.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 5 марта
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1 (2-й в спринте). Александр Логинов (Россия) – 31.45,7 (3 штрафных круга) 2 (6). Ондржей Моравец (Чехия) – отставание 9,8 (3)
3 (4). Хавард Богетвейт (Норвегия) – + 12,9 (2)
4 (13). Матвей Елисеев (Россия) – + 41,1 (1)
5 (9). Алексей Волков (Россия) – + 50,5 (2)
6 (12). Арвидсон (Швеция) - +58,5 (1+1+0+0)

10 (3). Руслан Ткаленко (Украина) - +1.27,7  (0+0+3+2)
23 (16). Максим Ивко  (Украина) - +2.31,8 (0+1+1+1)
27 (38). Артем Тищенко  (Украина) - +3.04,6 (0+0+0+1)
31 (22). Андрей Доценко  (Украина) - +3.07,7 (1+1+2+1)
32 (40). Денис Насыко  (Украина) - +3.13,7 (1+1+0+1)
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