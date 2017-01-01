Руслан Ткаленко – десятый в гонке преследования на финском этапе Кубка IBU

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 5 марта

В Контиолахти (Финляндия) проходит седьмой этап Кубка IBU.В мужской гонке преследования на 12,5 км победил россиянин Александр Логинов, опередив на 9,8 секунды чеха Ондржея Моравца, на 12,9 – норвежца Хаварда Богетвейта.Лучшим среди украинцев был бронзовый призер в спринте Руслан Ткаленко, который по ходу гонки опустился на 10-е место с отставанием от победителя в 1 минуту 27,7 секунды при пяти промахах.Остальные четверо украинцев также финишировали в очковой зоне, но двое из них ослабили свои стартовые позиции, завоеванные в спринте. Максим Ивко (3 промаха) опустился с 16-й стартовой позиции на 23-е место, Андрей Доценко (5) – с 22-го на 31-е.Артем Тищенко (1) поднялся по ходу гонки с 38-й позиции на 27-е место, Денис Насыко (3) – с 40-й на 32-е место.1 (2-й в спринте). Александр Логинов (Россия) – 31.45,7 (3 штрафных круга) 2 (6). Ондржей Моравец (Чехия) – отставание 9,8 (3)3 (4). Хавард Богетвейт (Норвегия) – + 12,9 (2)4 (13). Матвей Елисеев (Россия) – + 41,1 (1)5 (9). Алексей Волков (Россия) – + 50,5 (2)6 (12). Арвидсон (Швеция) - +58,5 (1+1+0+0)10 (3). Руслан Ткаленко (Украина) - +1.27,7 (0+0+3+2)23 (16). Максим Ивко (Украина) - +2.31,8 (0+1+1+1)27 (38). Артем Тищенко (Украина) - +3.04,6 (0+0+0+1)31 (22). Андрей Доценко (Украина) - +3.07,7 (1+1+2+1)32 (40). Денис Насыко (Украина) - +3.13,7 (1+1+0+1)