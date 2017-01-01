Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций; немки выиграли Кубок мира в эстафетах

Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.



Победили немки, вторыми стали норвежки, третьими – чешки.

Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняли седьмое место.



В Кубке наций женская сборная Германии укрепила лидерство (6825 очков). На втором месте по-прежнему Франция (6443), на третьем – Украина (5650) с отрывом в 118 очков от поднявшейся на третье место Чехии.



Сборная Германии выиграла Кубок мира в зачете эстафет (300 очков), одержав победы во всех пяти гонках сезона. Второе место заняли француженки (248), третье – украинки (224).

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 5 марта.

Кубок наций

1. Германия – 6825 очков

2. Франция – 6443

3. УКРАИНА – 5650

4. Чехия – 5532

5. Италия – 5492

6. Норвегия – 5242

7. Россия – 5164

8. Швеция – 5135

9. Беларусь – 4848

10. Польша – 4376



Итоговый зачет Кубка мира в эстафетах (пяти гонок)

1. Германия – 300 очков

2. Франция – 248

3. УКРАИНА – 224

4. Норвегия – 202

5-6. Чехия – 197

5-6. Италия – 197

7. Швеция – 187

8. Беларусь – 167

9. Россия – 166

10. Польша - 154 Сегодня, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.Победили немки, вторыми стали норвежки, третьими – чешки.Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняли седьмое место.женская сборная Германии укрепила лидерство (6825 очков). На втором месте по-прежнему Франция (6443), на третьем – Украина (5650) с отрывом в 118 очков от поднявшейся на третье место Чехии.1. Германия – 6825 очков2. Франция – 64434. Чехия – 55325. Италия – 54926. Норвегия – 52427. Россия – 51648. Швеция – 51359. Беларусь – 484810. Польша – 43761. Германия – 300 очков2. Франция – 2484. Норвегия – 2025-6. Чехия – 1975-6. Италия – 1977. Швеция – 1878. Беларусь – 1679. Россия – 16610. Польша - 154