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Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане
Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в ПхенчханеЗавтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится мужской эстафетой 4х7,5 км.

Сборная Украины будет выступать под 5-м номером в следующем составе:
5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный

Основные зарубежные соперники будут представлены следующими составами:

№1 Россия: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

№2 Германия: Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.

№3 Франция: Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

№4 Норвегия: Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.

№6 Австрия: Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

№7 Чехия: Михал Шлесингр, Томас Крупчик, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж.

Всего на старт выйдет 25 команд. С полным составом участников можно ознакомиться по ссылке.

Старт женской эстафете будет дан в 12:45 по киевскому времени.

Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют россияне (216 очков), на втором месте немцы (199), на третьем – французы (182), на четвертом – норвежцы (180), на пятом – украинцы (167).   

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