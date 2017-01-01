Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане

Завтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится мужской эстафетой 4х7,5 км.



Сборная Украины будет выступать под 5-м номером в следующем составе:

5-1. Артем Прима

5-2. Сергей Семенов

5-3. Владимир Семаков

5-4. Дмитрий Пидручный



Основные зарубежные соперники будут представлены следующими составами:



№1 Россия: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.



№2 Германия: Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.



№3 Франция: Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.



№4 Норвегия: Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.



№6 Австрия: Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.



№7 Чехия: Михал Шлесингр, Томас Крупчик, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж.



Всего на старт выйдет 25 команд. С полным составом участников можно ознакомиться по



Старт женской эстафете будет дан в 12:45 по киевскому времени.



Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют россияне (216 очков), на втором месте немцы (199), на третьем – французы (182), на четвертом – норвежцы (180), на пятом – украинцы (167).



Завтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится мужской эстафетой 4х7,5 км.Сборная Украины будет выступать под 5-м номером в следующем составе:Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.Михал Шлесингр, Томас Крупчик, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж.Всего на старт выйдет 25 команд. С полным составом участников можно ознакомиться по ссылке Старт женской эстафете будет дан впо киевскому времени.Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют россияне (216 очков), на втором месте немцы (199), на третьем – французы (182), на четвертом – норвежцы (180), на пятом – украинцы (167).