Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане

Завтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета 4х6 км.



Сборная Украины будет выступать под 3-м номером в следующем составе:

3-1. Ирина Варвинец

3-2. Юлия Джима

3-3. Валя Семеренко

3-4. Анастасия Меркушина



Основные зарубежные команды-соперницы будут представлены следующими составами:



№1 Германия: Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.



№2 Франция: Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье.



№6 Норвегия: Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тирил Экхофф, Марте Ольсбю.



№7 Швеция: Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.



№8 Россия: Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.



№9 Беларусь: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.



Всего на старт выйдет 21 команда. С полным составом участников можно ознакомиться по



Старт женской эстафете будет дан в 9:30 по киевскому времени.



Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют немки, выигравшие все четыре гонки (240 очков). На втором месте француженки (210), на третьем – украинки (188). Завтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета 4х6 км.Сборная Украины будет выступать под 3-м номером в следующем составе:Основные зарубежные команды-соперницы будут представлены следующими составами:Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье.Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тирил Экхофф, Марте Ольсбю.Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.Всего на старт выйдет 21 команда. С полным составом участников можно ознакомиться по ссылке Старт женской эстафете будет дан впо киевскому времени.Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют немки, выигравшие все четыре гонки (240 очков). На втором месте француженки (210), на третьем – украинки (188).