На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане
Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в ПхенчханеЗавтра, 5 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины будет выступать под 3-м номером в следующем составе:
3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина

Основные зарубежные команды-соперницы будут представлены следующими составами:

№1 Германия: Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.

№2 Франция: Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Эмонье.

№6 Норвегия: Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тирил Экхофф, Марте Ольсбю.

№7 Швеция: Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

№8 Россия: Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.

№9 Беларусь: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.

Всего на старт выйдет 21 команда. С полным составом участников можно ознакомиться по ссылке.

Старт женской эстафете будет дан в 9:30 по киевскому времени.

Отметим, что в эстафетном зачете Кубка мира после четырех гонок из пяти лидируют немки, выигравшие все четыре гонки (240 очков). На втором месте француженки (210), на третьем – украинки (188).  
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джима, Меркушина и Варвинец побегут в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане
Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене
Варвинец, Пидгрушная, Меркушина и Джима побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в Антхольце
Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге
Варвинец, Джима, Пидгрушная и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Поклюке
Варвинец, Джима, Семеренко и Пидгрушная выступят а эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Меркушина, Валя Семеренко, Абрамова и Варвинец побегут в эстафете на КМ в Оберхофе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане
Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане
Мартен Фуркад: Я пока не осознаю все свои рекорды
Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU в спринте; Надежда Белкина – 22-я
В общем зачете Кубка мира по биатлону Семенов потерял четыре позиции, Пидручный - две

Последние новости спорта

20:30 Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане 133 | Биатлон

20:18 Варвинец, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане 134 | Биатлон

19:48 УХЛ. 40 тур. Гниденко приносит «Кременчуку» победу в регулярном чемпионате 131 | Хоккей

19:20 УХЛ. 40 тур. «Дженералз» в гостях обыграли «Витязь» 124 | Хоккей

18:49 Энди Маррей стал победителем турнира в Дубае 127 | Теннис

17:41 Мартен Фуркад: Я пока не осознаю все свои рекорды 226 | Биатлон

17:17 Австрийский горнолыжник Хиршер в шестой раз завоевал Кубок мира 178 | Горнолыжный спорт

16:45 Лебедев: WBC бережет Уайлдера, как курочку Рябу, несущую золотые яички 265 | Бокс

16:31 Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на 30 км на ЧМ; Нестеренко – 39-я 168 | Лыжные гонки

16:14 Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос» 154 | Теннис

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)





Топ-новости недели

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Пидручный – 30-й
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая
Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU
Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько
Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Пхенчхане; Прима - десятый








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (97)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги