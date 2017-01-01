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Мартен Фуркад: Я пока не осознаю все свои рекорды

Мартен Фуркад: Я пока не осознаю все свои рекорды

Сегодня, 4 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея) француз Мартен Фуркад победил в гонке преследования.
Это 12-я победа Фуркада в текущем сезоне. Он повторил результат норвежца Уле Эйнара Бьорндалена в сезоне-2004/05.

В текущем сезоне Фуркад выиграл одну индивидуальную гонку, один масс-старт, четыре спринта и шесть гонок преследования.

Мартен Фуркад: «Я пока не осознаю все свои рекорды, а так же не знаю, чего ждать дальше. Я из того поколения, что и Джулиан с Антоном, мы росли и следили за выступлениями Бьорндалена. Повторить его рекорд в 12 побед в сезоне - для меня это выдающиеся достижение.

Два дня назад я пришел на стадион, был уставший, да еще и боролся с джетлагом. Но там я увидел Уле-Эйнара, который тестировал лыжи для следующей Олимпиады. Я сказал себе - Вау! Ему 43 года, он выиграл почти 100 гонок и по-прежнему обращает внимание на такие мелочи.

Гонку я провел, практически, идеально. Австрийцы постоянно держались за мной и я был в напряжении.
 
Для меня очень важно выступить здесь и почувствовать атмосферу. Я выиграл предолимпийский этап в Сочи, и это здорово помогло мне в подготовке. Теперь я буду чувствовать себя уверенно во время подготовки к Олимпиаде 2018. Это, скорее всего, будет мой последний шанс - выиграть золото на Олимпиаде».

Напомним, что Мартен Фуркад досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса. Теперь в активе Мартена, как и у Бьорндалена, шесть побед в общем зачете Кубка мира.

По материалам: biathlon.com.ua
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