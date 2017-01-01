Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU в спринте; Надежда Белкина – 22-я

Сегодня, 4 марта, в Контиолахти (Финляндия) на седьмом этапе Кубка IBU прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Весь пьедестал заняли россиянки. Победила Дарья Виролайнен (1 промах), опередив точно стрелявших Екатерину Шумилову на 18,6 секунды и Викторию Сливко на 30,7.



Лучшими среди украинок были точно стрелявшие Надежда Белкина и Мария Кручова, занявшие 22-е и 26-е места соотвественно.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 4 марта

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (1)

2. Екатерина Шумилова (Россия) – отставание 18,6 (0)

3. Виктория Сливко (Россия) – + 30,7 (0)

…

22. Надежда Белкина (Украина) - +1.17,9 (0+0)

26. Мария Кручова (Украина) - +1.26,0 (0+0)

37. Юлия Журавок (Украина) - +1.57,5 (0+1)

46. Юлия Бригинец (Украина) - +2.25,3 (0+0)

47. Яна Бондарь (Украина) - +2.26,8 (0+3)

Сегодня, 4 марта, в Контиолахти (Финляндия) на седьмом этапе Кубка IBU прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.Весь пьедестал заняли россиянки. Победила Дарья Виролайнен (1 промах), опередив точно стрелявших Екатерину Шумилову на 18,6 секунды и Викторию Сливко на 30,7.Лучшими среди украинок были точно стрелявшие Надежда Белкина и Мария Кручова, занявшие 22-е и 26-е места соотвественно.1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (1)2. Екатерина Шумилова (Россия) – отставание 18,6 (0)3. Виктория Сливко (Россия) – + 30,7 (0)22. Надежда Белкина (Украина) - +1.17,9 (0+0)26. Мария Кручова (Украина) - +1.26,0 (0+0)37. Юлия Журавок (Украина) - +1.57,5 (0+1)46. Юлия Бригинец (Украина) - +2.25,3 (0+0)47. Яна Бондарь (Украина) - +2.26,8 (0+3)