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В общем зачете Кубка мира по биатлону Семенов потерял четыре позиции, Пидручный - две
В общем зачете Кубка мира по биатлону Семенов потерял четыре позиции, Пидручный - двеCегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победил француз Мартен Фуркад, вторым стал россиянин Антон Шипулин, третьим австриец Джулиан Эберхард.
Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 30-е место, Артем Прима – 33-е, Сергей Семенов – 37-е.
 
С учетом результатов гонки преследования в общем зачете Кубка мира после 21-й гонки лидирует, досрочно завоевавший Большой хрустальный глобус Мартен Фуркад (1128 очков), на втором месте Антон Шипулин (762), на третьем – немец Симон Шемпп (673).
Сергей Семенов потерял четыре позиции и опустился на 22-е место, Дмитрий Пидручный с 22-го на 24-е.

В зачете гонок преследования после семи гонок первый  - Мартен Фуркад (408) и опережает Антона Шипулина на 107 очков. Таким образом, за две оставшиеся гонки преследования россиянин теоретически сохраняет шансы в борьбе за Малый хрустальный глобус. На третьей позиции немец Арнд Пайффер (223).
Сергей Семенов опустился с 20-го на 23-е место, Дмитрий Пидручный – с 23-го на 27-е.
 
Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан.(Южная Корея). 4 марта
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 21-й гонки)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1128 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 762
3. Симон Шемпп (Германия) – 673
4-5. Джулиан Эберхард (Австрия) – 621
4-5. Йоханнес Бё (Норвегия) – 621
6. Эрик Лессер (Германия) – 581
7. Арнд Пайффер (Германия) – 580
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 561
9. Лоуэд Бэйли (США) – 558
10. Бенедикт Долль (Германия) - 503

22  (18). Сергей Семенов (Украина)  - 337
24 (22). Дмитрий Пидручный (Украина) – 327
37 (37). Артем Прима (Украина)  – 181
48 (48). Владимир Семаков (Украина) – 90
66 (63). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после семи гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 408 очков
2. Антон Шипулин (Россия) –301
3. Арнд Пайффер (Германия) – 223
4. Симон Шемпп (Германия) – 203
5-6. Йоханнес Бё (Норвегия) – 194
5-6. Джулиан Эберхард (Австрия) - 194
7. Эрик Лессер (Германия) – 186
8. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 176
9. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 174
10. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 171
 …
23 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) - 124
27 (23). Артем Прима (Украина) –103
32 (31). Сергей Семенов (Украина) – 79
50 (46). Владимир Семаков (Украина) - 28
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