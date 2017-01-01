Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует Дальмайер

Cегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Победила немка Лаура Дальмайер, второй стала финка Кайса Макарайнен, третей француженка Анаис Бескон.

Лучшая из украинок Юлия Джима финишировала седьмой. Ирина Варвинец заняла 24-е место, Анастасия Меркушина - 38-е.



С учетом общем зачете Кубка мира после 21-й гонки лидерство укрепила Лаура Дальмайер (1023 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 86-ти до 112 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (873).

Юлия Джима поднялась на одну позицию, обойдя француженку Жюстин Бреза (516), и теперь занимает 8-е место (528).



В зачете гонок преследования после семи гонок лидерство сохранила Кайса Макарайнен (322). На второе место с четвертого поднялась Лаура Дальмайер (313), опередив Габриэлу Коукалову (299) и француженку Мари Дорен Абер (265).

Юлия Джима поднялась с 13-го на 11-е место (170).



Биатлон. Кубок мира2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 4 марта.

Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 21-й гонки)

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1023 очка

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 911

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 873

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 711

5. Доротея Вирер (Италия) – 627

6. Анаис Шевалье (Франция) - 579

7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 545

8. Юлия ДЖИМА (Украина) – 528

9. Жюстин Бреза (Франция) – 516

10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 492

…

27 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 247

37 (35). Анастасия Меркушина (Украина) – 173

43 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 131

72 (69). Юлия Журавок (Украина) – 37

73 (73). Валентина Семеренко (Украина) - 24

77 (77). Яна Бондарь (Украина) – 23



Зачет Кубка мира в гонках преследования (после семи гонок)

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 322 очка

2. Лаура Дальмайер (Германия) – 313

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 299

4 Мари Дорен Абер (Франция) – 265

5. Доротея Вирер (Италия) – 248

6. Анаис Шевалье (Франция) – 194

7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 190

8. Марте Олсбю (Норвегия) – 180

9. Сюзан Данкли (США) – 178

10. Жюстин Бреза (Франция) – 172

11 (13). Юлия ДЖИМА (Украина) – 170

…

37 (41). Ирина Варвинец (Украина) - 63

38 (34). Анастасия Меркушина (Украина) – 57

51 (48). Елена Пидгрушная (Украина) – 32

68 (63). Валентина Семеренко (Украина) – 13

72 (68). Яна Бондарь (Украина) - 8 Cегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.Победила немка Лаура Дальмайер, второй стала финка Кайса Макарайнен, третей француженка Анаис Бескон.Лучшая из украинок Юлия Джима финишировала седьмой. Ирина Варвинец заняла 24-е место, Анастасия Меркушина - 38-е.С учетом результатов гонки преследования после 21-й гонки лидерство укрепила Лаура Дальмайер (1023 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 86-ти до 112 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (873).Юлия Джима поднялась на одну позицию, обойдя француженку Жюстин Бреза (516), и теперь занимает 8-е место (528).после семи гонок лидерство сохранила Кайса Макарайнен (322). На второе место с четвертого поднялась Лаура Дальмайер (313), опередив Габриэлу Коукалову (299) и француженку Мари Дорен Абер (265).Юлия Джима поднялась с 13-го на 11-е место (170).1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1023 очка2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 9113. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 8734. Мари Дорен Абер (Франция) – 7115. Доротея Вирер (Италия) – 6276. Анаис Шевалье (Франция) - 5797. Франциска Хильдебрант (Германия) – 5459. Жюстин Бреза (Франция) – 51610. Ева Пускарчикова (Чехия) – 49227 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 24737 (35). Анастасия Меркушина (Украина) – 17343 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 13172 (69). Юлия Журавок (Украина) – 3773 (73). Валентина Семеренко (Украина) - 2477 (77). Яна Бондарь (Украина) – 231. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 322 очка2. Лаура Дальмайер (Германия) – 3133. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2994 Мари Дорен Абер (Франция) – 2655. Доротея Вирер (Италия) – 2486. Анаис Шевалье (Франция) – 1947. Франциска Хильдебрант (Германия) – 1908. Марте Олсбю (Норвегия) – 1809. Сюзан Данкли (США) – 17810. Жюстин Бреза (Франция) – 17237 (41). Ирина Варвинец (Украина) - 6338 (34). Анастасия Меркушина (Украина) – 5751 (48). Елена Пидгрушная (Украина) – 3268 (63). Валентина Семеренко (Украина) – 1372 (68). Яна Бондарь (Украина) - 8