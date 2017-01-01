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Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует Дальмайер
Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует ДальмайерCегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.
Победила немка Лаура Дальмайер, второй стала финка Кайса Макарайнен, третей француженка Анаис Бескон.
Лучшая из украинок Юлия Джима финишировала седьмой. Ирина Варвинец заняла 24-е место, Анастасия Меркушина  - 38-е.

С учетом результатов гонки преследования в общем зачете Кубка мира после 21-й гонки лидерство укрепила Лаура Дальмайер (1023 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 86-ти до 112 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (873).
Юлия Джима поднялась на одну позицию, обойдя француженку Жюстин Бреза (516), и теперь занимает 8-е место (528).

В зачете гонок преследования после семи гонок лидерство сохранила Кайса Макарайнен (322). На второе место с четвертого поднялась Лаура Дальмайер (313), опередив Габриэлу Коукалову (299) и француженку Мари Дорен Абер (265).
Юлия Джима поднялась с 13-го на 11-е место (170).

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 4 марта.
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 21-й гонки)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1023 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 911
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 873
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 711
5. Доротея Вирер (Италия) – 627
6. Анаис Шевалье (Франция) - 579
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 545
8. Юлия ДЖИМА (Украина) – 528
9. Жюстин Бреза (Франция) – 516
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 492

27 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
37 (35). Анастасия Меркушина (Украина) – 173
43 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 131
72 (69). Юлия Журавок (Украина) – 37
73 (73). Валентина Семеренко (Украина) - 24
77 (77). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после семи гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 322 очка
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 313
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 299
4 Мари Дорен Абер (Франция) – 265
5. Доротея Вирер (Италия) – 248
6. Анаис Шевалье (Франция) – 194
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 190
8. Марте Олсбю (Норвегия) – 180
9. Сюзан Данкли (США) – 178
10. Жюстин Бреза (Франция) – 172
11 (13). Юлия ДЖИМА (Украина) – 170

37 (41). Ирина Варвинец (Украина) - 63
38 (34). Анастасия Меркушина (Украина) – 57
51 (48). Елена Пидгрушная (Украина) – 32
68 (63). Валентина Семеренко (Украина) – 13
72 (68). Яна Бондарь (Украина) - 8
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