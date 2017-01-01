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Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмаяCегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.

Победила немка Лаура Дальмайер без шансов для соперниц, опередив их более, чем на минуту. В борьбе за второе место финка Кайса Макарайнен на 6,3 секунды опередила француженку Анаис Бескон. Дальмайер стреляла точно, Макарайнен пробежала два штрафных круга, Бескон – один.

Лучшая из трех украинок Юлия Джима с отставанием в 1 минуту 56,6 секунды при одном промахе финишировала седьмой.
Ирина Варвинец с одним промахом сумела по ходу гонки подняться на 24-е место с 44-й стартовой позиции. Анастасия Меркушина допустила по промаху на каждом огневом рубеже и заняла 38-е место.

Лыжным ходом быстрее всех была немка Дениз Херрман – 23 минуты 3,4 секунды. Юлия Джима – 33-я с отставанием 1.11,9.

Самой скорострельной была Ирина Варвинец (1 промах), затратив на огневых рубежах 1 минуту 20,4 секунды. Анастасия Меркушина (4) – третья с результатом 1.35,2.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 4 марта
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (1-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) -  27.58,0  (0+0+0+0 штрафных кругов)
2 (4). Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +1.12,6 (0+0+2+0)
3 (8). Анаис Бескон (Франция) - +1.18,9  (0+0+1+0)
4. Тирил Экхоф (Норвегия) - +1.32,0 (1+2+1+1)
5. Сюзан Данкли (США) - +1.32,5 (1+1+0+1)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) - +1.42,7 (0+0+0+1)
7 (6). Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.56,6 (0+0+1+0)
...
24 (44). Ирина Варвинец  (Украина) - +2.59,4 (1+0+0+0)
38 (31). Анастасия Меркушина (Украина) - +3.51,9 (1+1+1+1)

Лыжный ход
1. Дениз Херрман (Германия) – 23.03,4
2. Марен Хаммершмидт (Германия) - +1,9
3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +3,5

9. Анаис Бескон (Франция) - +20,7
14. Лаура Дальмайер (Германия) - +45,3
33. Юлия Джима (Украина) - +1.11,9
37. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.17,9
43. Ирина Варвинец  (Украина) - +1.26,9

Скоростерльность
1. Ирина Варвинец  (Украина) – 1.20,4 (1 промах)
2. Сюзан Данкли (США) – 1.29,9 (3)
3. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.35,2 (4)

22. Юлия Джима (Украина) – 1.54,9 (1)
37. Лаура Дальмайер (Германия) – 2.02,6 (0)
44. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.10,3 (2)
52. Анаис Бескон (Франция) – 2.14,1 (1)
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