Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 4 марта

Cегодня, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.Победила немка Лаура Дальмайер без шансов для соперниц, опередив их более, чем на минуту. В борьбе за второе место финка Кайса Макарайнен на 6,3 секунды опередила француженку Анаис Бескон. Дальмайер стреляла точно, Макарайнен пробежала два штрафных круга, Бескон – один.Лучшая из трех украинок Юлия Джима с отставанием в 1 минуту 56,6 секунды при одном промахе финишировала седьмой.Ирина Варвинец с одним промахом сумела по ходу гонки подняться на 24-е место с 44-й стартовой позиции. Анастасия Меркушина допустила по промаху на каждом огневом рубеже и заняла 38-е место.Лыжным ходом быстрее всех была немка Дениз Херрман – 23 минуты 3,4 секунды. Юлия Джима – 33-я с отставанием 1.11,9.Самой скорострельной была Ирина Варвинец (1 промах), затратив на огневых рубежах 1 минуту 20,4 секунды. Анастасия Меркушина (4) – третья с результатом 1.35,2.1 (1-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) - 27.58,0 (0+0+0+0 штрафных кругов)2 (4). Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +1.12,6 (0+0+2+0)3 (8). Анаис Бескон (Франция) - +1.18,9 (0+0+1+0)4. Тирил Экхоф (Норвегия) - +1.32,0 (1+2+1+1)5. Сюзан Данкли (США) - +1.32,5 (1+1+0+1)6. Франциска Хильдебранд (Германия) - +1.42,7 (0+0+0+1)7 (6). Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.56,6 (0+0+1+0)...24 (44). Ирина Варвинец (Украина) - +2.59,4 (1+0+0+0)38 (31). Анастасия Меркушина (Украина) - +3.51,9 (1+1+1+1)1. Дениз Херрман (Германия) – 23.03,42. Марен Хаммершмидт (Германия) - +1,93. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +3,59. Анаис Бескон (Франция) - +20,714. Лаура Дальмайер (Германия) - +45,32. Сюзан Данкли (США) – 1.29,9 (3)37. Лаура Дальмайер (Германия) – 2.02,6 (0)44. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.10,3 (2)52. Анаис Бескон (Франция) – 2.14,1 (1)