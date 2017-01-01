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Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU
Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBUВ Контиолахти (Финляндия) на  седьмом этапе Кубка IBU состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украинец Руслан Ткаленко стал бронзовым призером. Два первых места заняли россияне. Победил Александр Поварницын, опередив Александра Логинова на 2,4 секунды, украинца на 6,5. Поварницын  и Ткаленко стреляли точно, Логинов пробежал один штрафной круг.

Остальные четыре украинских биатлониста также финишировали в очковой зоне. Максим Ивко (1 промах) – 16-й, Андрей Доценко (2) – 22-й, Артем Тищенко (1) – 38-й, Денис Насыко (2) – 40-й.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 4 марта
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Александр Поварницын (Россия)  – 24.23,3 (0 штрафных кругов)
2. Александр Логинов (Россия)  – отставание 2,4 (1)
3. Руслан Ткаленко (Украина) – + 6,5 (0)

16. Максим Ивко (Украина) - +1.04,6 (1+0)
22. Андрей Доценко (Украина) - +1.22,8 (0+2)
38. Артем Тищенко (Украина) - +1.55,7 (0+1)
40. Денис Насыко (Украина) - +2.03,0 (1+1)
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