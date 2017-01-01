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Прима, Пидручный, Семенов, Семаков и Жирный побегу в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане
Прима, Пидручный, Семенов, Семаков и Жирный побегут в гонке преследования на этапе КМ в ПхенчханеЗавтра, 4 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования на 12,5 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонистов, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

10. Артем Прима +1:08
16. Дмитрий Пидручный +1:22
25. Сергей Семенов +1:35
54. Владимир Семаков +2:21
58. Александр Жирный +2:34

Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:

1. Юлиан Эберхард (Австрия) +
2. Лоуэлл Бэйли (США) +0.41
3. Мартен Фуркад (Франция) + 0.45лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира
4. Доминик Ландертингер (Австрия) +0.48
5. Эрик Лессер (Германия) +0.50
6. Доминик Виндиш (Италия)  +0.54
7. Серафин Вистнер (Швецария) +1.02
8. Симон Эдер (Австрия) +1.06
9. Евгений Гараничев (Россия) +1.06
11. Симон Дестье (Франция) +1.13
12. Лукас Хофер (Италия) +1.13
13. Роман Реес (Германия) +1.17
14. Максим Цветков (Россия) +1.17
15. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.20
17. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +1.25
18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1.26
19. Томаш Крупчик (Чехия) + 1.27
20. Бенедикт Долль (Германия) +1.29
21. Лоренц Вегер (Австрия) + 1.29
22. Симон Фуркад (Франция) +1.29
23. Антон Шипулин (Россия) +1.30
24. Михал Шлезингр (Чехия) +1.33
26. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.37
27. Скотт Гоу (Канада) +1.40
28. Брендан Грин (Канада) +1.42
29. Флориан Граф (Германия) +1.42
30. Сергей Бочарников (Беларусь) +1.44
31. Арнд Пайффер (Германия) +1.50
32. Кентен Фильон-Майе (Франция) +1.53
33. Максим Воробей (Беларусь) +1.53
34. Владимир Чепелин (Беларусь) +1.54
35. Жереми Финелю (Швейцария) +1.56
36. Джузеппе Монтелло (Италия) +2.00
    
Отметим, что в течение двух минут гонку начнут 36 спортсмена. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 13:30 по киевскому времени.

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