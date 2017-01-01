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Брынзак: Видно, что Корея – не биатлонное государство
Брынзак: Видно, что Корея – не биатлонное государство Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал XSPORT итоги мужского спринта, который 3 марта прошел в корейском Пхенчхане, а также рассказал об  условиях, которые окружают биатлон и нашу сборную в будущей столице зимних Олимпийских игр-2018.

«Первое впечатление – тяжелые условия, очень большую роль имеет смазывание лыж, мы видели, какие сегодня разрывы были. У итальянцев лыжи хорошо едут, у австрийцев. В таком случае получается хороший результат. Очень сложная трасса – разный снег, на стадионе он искусственный одной структуры, а на трассе – как песок. Это все влияет на результат.

Вчера у нас не очень получилось, сегодня по результатам парней уже вижу, что лучше. Сегодня гонка мне понравилась. Пидручный боролся, но для спринта два штрафных круга – это очень много. Нужно стрелять точнее. У Семенова были небольшие проблемы на лежке, где он потерял где-то секунд 8-10. Кажется, у него патрон застрял.

В принципе, все боролись. Посмотрим, как будет дальше. Условия тут не очень хорошие, и вокруг трассы тоже. Видно, что Корея – не биатлонное государство, которое проводит мало соревнований по этому виду спорта. Тяжелая акклиматизация.

Уровень не похож на Кубок мира. Отличается тем, что болельщиков нет. В Европе все намного эффективнее организовывается. Местные волонтеры не знают английского языка, никто ничего не понимает, очень тяжело коммуницировать. Транспорт – нормальный, проживание – более или менее тоже. А по трассе и по снегу, конечно, есть вопросы. Плюс, сложный ветер, который постоянно меняется.

В сравнении с 2009 годом трассу корейцы немного упростили, чтобы не было таких крутых и сложных спусков. В этом плане нормально, но снег… очень много грязи на снегу, хорошо, что вчера еще свежий выпал, а так было очень проблемно, и лыжи портились, и тяжело приходилось со смазкой. Честно говоря, мне здесь не комфортно.

Восстановится ли Пидгрушная к эстафете? Сегодня у нее не было температуры, но самочувствие еще было плохим. Будем смотреть и решать уже завтра. Есть кому бежать – Валя, Абрамова… Я думаю, что это не самый основной старт, так что будем выкручиваться.

Распорядок дня? Живем по европейскому графику: до четырех часов все держатся, кто фильмы смотрит, кто в интернете сидит, кто читает, короче, всех заставляем до четвертого часа не ложиться спать, а потом сон до двенадцати, чтобы потом не было обратной акклиматизации. Выдерживаем такой режим, как и большинство команд тут. Это непросто, и тоже влияет на результат и самочувствие биатлонистов».
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