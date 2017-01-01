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Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 6-м месте в Кубке наций, Фуркад досрочно выиграл БХГ
Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 6-м месте в Кубке наций, Фуркад досрочно выиграл БХГСегодня, 3 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоял мужской спринт на 10 км.

Победил австриец Джулиан Эберхард, вторым стал американец Лоуэл Бэйли, третьим - француз Мартен Фуркад.
Лучший среди украинцев Артем Прима замкнул Топ-10. Кубковые очки заработали Дмитрий Пидручный  - 16-й и Сергей Семенов – 25-й.

С учетом результатов спринта в общем зачете Кубка мира после 20-ти гонок на лидирующей позиции укрепился Мартен Фуркад с преимуществом в 360 очков над ближайшим преследователем россиянином Антоном Шипулиным. Фуркад стал недосягаем для соперников и обеспечил себе первое место по итогам розыгрыша Кубка мира-2016/17 за шесть гонок до окончания соревнований. Для Мартена это уже шестой подряд Большой хрустальный глобус.

На третью позицию поднялся немец Симон Шемпп (673).
Сергей Семенов переместился с 19-го на 18-е место, Дмитрий Пидручный сохранил 22-ю позицию.

В Кубке наций сборная Украины укрепилась на 6-м месте, увеличив отрыв от Чехии, занимающей 7-е место с 64-х до 99 очков. С пятым местом, на котором расположилась Австрия, украинцев отделяет 425 очков.
Тройка лидеров осталась прежней – Германия (6018), Россия (5870) и Франция (5833).

В спринтерском зачете после семи гонок лидирует Мартен Фуркад (370), опережая Джулиана Эберхарда на 88 очков. На третье место поднялся немец Арнд Пайффер (208), обойдя норвежца Эмиля Хегле Свендсена (207), не приехавшего в Пхенчхан.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан.(Южная Корея). 3 марта
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 20-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1068 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 708
3. Симон Шемпп (Германия) – 673
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 621
5. Джулиан Эберхард (Австрия) – 573
6.  Арнд Пайффер (Германия) – 560
7. Эрик Лессер (Германия) – 553
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 539
9. Лоуэд Бэйли (США) – 526
10. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 482
 …
18  (19). Сергей Семенов (Украина)  - 333
22 (22). Дмитрий Пидручный (Украина) – 316
37 (39). Артем Прима (Украина)  – 173
48 (47). Владимир Семаков (Украина) – 90
63 (60). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Кубок наций
1. Германия – 6018 очков
2. Россия – 5870
3. Франция – 5833
4. Норвегия – 5712
5. Австрия – 5443
6. УКРАИНА – 5018
7. Чехия – 4919
8. Италия – 4466
9. Швейцария – 4366
10. Болгария – 4268

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после семи гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 370 очков
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – 282
3. Арнд Пайффер (Германия) – 208
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 207
5-6. Лоуэл Бэйли (США) - 192
5-6. Симон Шемпп (Германия) – 192
7. Антон Шипулин (Россия) – 188
8. Эрик Лессер (Германия) – 184
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 184
10. Бенедикт Долль (Германия)  – 181

15 (18). Дмитрий Пидручный (Украина) – 125
25 (26). Сергей Семенов (Украина) –993
35 (44). Артем Прима (Украина) – 78
48 (47). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
67 (62). Владимир Семаков (Украина) – 13
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