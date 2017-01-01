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Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Пхенчхане; Прима - десятый

Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Пхенчхане; Прима - десятый

Сегодня, 3 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Победил австриец Джулиан Эберхард, пройдя дистанцию за 23 минуты 11,1 секунды и опередив на 40,7 секунды американца Лоуэла Бэйли, на 45,4 – француза Мартена Фуркада. Эберхард и Бэйли стреляли точно, Фуркад пробежал два штрафных круга.

Три украинских биатлониста финишировали в очковой зоне. Лучшим стал точно стрелявший Артем Прима, который с отставанием от победителя в 1 минуту 7,7 секунды замкнул Топ-10. Дмитрий Пидручный (2 промаха) занял 16-е место, Сергей Семенов (1) – 25-е. Не заработали очков Владимир Семаков (2) – 54-й и Александр Жирный (3) – 58-й.

Лучшее время лыжного хода показал Мартен Фуркад – 21 минута 18,6 секунды, Дмитрий Пидручный  проиграл +33,5 секунды.

Быстрее всех стрелял Джулиан Эберхард (0 промахов), затратив на огневых рубежах 45,9 секунды. У лучшего их украинцев Артема Примы (0) этоn показатель – 49,3 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 3 марта
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 23.11,1 (0+0)
2. Лоуэлл Бэйли (США) - +40.7 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) - +45.4 (1+1)
4. Доминик Ландертингер (Австрия) - +48,1 (0+0)
5. Эрик Лессер (Германия) - +50,3 (0+1)
6. Доминик Виндиш (Италия) - + 54,1 (1+0)
...
10. Артем Прима (Украина) - +1.07,7 (0+0)
16. Дмитрий Пидручный (Украина) -  +1.21,6 (1+1)
25. Сергей Семенов (Украина) -  +1.34,7 (0+1)
54. Владимир Семаков (Украина) -  +2.20,5 (0+2)
58. Александр Жирный (Украина) -  +2.34,4 (2+1)

Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 21.18,6
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +7,2
3. Бенедикт Долль (Германия) – +16,8

14. Дмитрий Пидручный (Украина) - +33,5
23. Лоуэлл Бэйли (США) – +45,0
25. Сергей Семенов (Украина) - +48,1
38. Артем Прима (Украина) – 1.05,6
50. Александр Жирный (Украина) - +1.14,3
57. Владимир Семаков (Украина) - +1.29,3

Скорострельность
1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 45,9 (0)
2. Нэтан Смит (Канада) – 47,2 (2)
3. Серафин Вистнер (Швейцария) – 48,1 (1)

6. Лоуэлл Бэйли (США) – 49,2 (0)
32. Мартен Фуркад (Франция) – 56,6 (2)
7. Артем Прима (Украина) –  49,3 (0)
22. Владимир Семаков (Украина) – 55,0 (2)
37. Дмитрий Пидручный (Украина) -57,7 (2)
54. Александр Жирный (Украина) -1.00,8 (3)
98. Сергей Семенов (Украина) – 1.17,9 (1)
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