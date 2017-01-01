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Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в ПхенчханеСегодня, 3 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украину будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:

4. Владимир Семаков
40. Сергей Семенов
41. Дмитрий Пидручный
59. Артем Прима
86. Александр Жирный

Основные зарубежные соперники будут стартовать в такой очередности:

1. Матей Казар (Словакия)
2. Клемен Бауэр (Словения)
6. Лукас Хофер (Италия)
8. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
10. Кентен Фильон-Майе (Франция)
16. Владимир Илиев (Болгария)
24. Доминик Виндиш (Италия)
26. Доминик Ландертингер (Австрия)
27. Бенедикт Долль (Германия)
32. Арнд Пайффер (Германия)
33. Андрей Расторгуев (Латвия)
34. Симон Дестье (Франция)
37. Максим Цветков (Россия)
39. Антон Шипулин (Россия)
42. Красимир Анев (Болгария)
49. Михал Крчмарж (Чехия)
56. Симон Фуркад (Франция)
62. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
63. Симон Эдер (Австрия)
67. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)
72. Эрик Лессер (Германия)
73. Михал Шлезингр (Чехия)
76. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира
81. Лоуэлл Бэйли (США)
89. Евгений Гараничев (Россия)
94. Антон Бабиков (Россия)
95. Ярослав Соукуп (Чехия)

Всего в гонке примут участие 103 биатлониста. Полный стартовый лист мужского спринта можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 12:00 по киевскому времени.
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