Брынзак: Лыжи не работали. Было видно, что не сможем бороться

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступление украинок в спринте на этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане.Лучшей в команде была Юлия Джима, занявшая шестое место, Елена Пидгрушная не стартовала, Ольга Абрамова упала, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец допустили необязательные промахи, а Валентина Семеренко не очень хорошо себя чувстовала.«Общая для всех проблема – то, что плохо были смазаны лыжи. Лыжи не работали. Много проигрывали на спусках и на такой трассе было сразу видно, что мы не можем бороться сегодня.«Юля Джима начала хорошо стрелять, у Насти Меркушиной один габарит не прошел на стойке, Ира Варвинец последний выстрел отложила и промазала. Если бы она работала в ритме, то могла б попасть.Оля Абрамова упала на спуске на глянце, у нее отпал крюк и стойку она стреляла без крюка. Валя Семеренко сказала, что сразу со старта почувствовала себя не очень хорошо. Тут есть своя специфика климатическая, горная и акклиматизация.Пидгрушная заболела: утром у нее поднялась температура, решила не стартовать, чтобы поберечься до эстафеты. Будем настраиваться на эстафету.На трассе вчера были песок, грязь, но сегодня выпал свежий снег. Трасса, снег и погода пока не очень стабильные. Сырость и пока нам тут не очень комфортно».