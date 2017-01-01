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Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)
Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
Лучшей среди украинских биатлонисток стала точно стрелявшая Юлия Джима, которая заехала в цветочную церемонию.
Ольге Абрамовой не удалось избежать неприятного падения на одном из спусков. В итоговом протоколе Абрамова заняла 69-е место. Эта гонка стала для нее первой в сезоне на Кубке мира после годичной дисквалификации за мельдоний.
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