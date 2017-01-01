На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года
Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу.

На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически.

Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.

«IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», - отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

IBU призвал Россию добровольно отказаться от ЧМ-2021 по биатлону
IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года
Глава Международного союза биатлонистов назвал условия лишения России ЧМ-2021
Чехия хочет лишить Россию права проведения ЧМ-2021 по биатлону
Ондржей Моравец: Тюмень не заслуживает ЧМ-2021 из-за ситуации с допингом в России
Выбраны места проведения чемпионатов мира по биатлону в 2020 и 2021 годах
WADA запросило разъяснения у IBU по вопросу избрания Тюмени столицей ЧМ-2021 по биатлону
Россия лишилась права принять чемпионат мира по биатлону
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года
Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я
Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место
Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й

Последние новости спорта

16:21 Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года 35 | Биатлон

16:11 Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я 59 | Биатлон

15:22 Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место 94 | Биатлон

14:35 Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане 149 | Биатлон / Главные новости спорта

13:33 Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно 98 | Бокс

13:08 Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й 117 | Биатлон

12:23 Дубай. Федерер и Бердых зачехлили ракетки во втором круге и другие результаты 117 | Теннис

10:26 НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину» 135 | Хоккей

10:09 НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты 112 | Баскетбол

09:32 Акапулько. Джокович не пустил Дель Потро в ¼ финала и другие результаты 132 | Теннис

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)





Топ-новости недели

Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько
Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале
Долгополов проиграл Чиличу на старте турнира в Акапулько
Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (39)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги