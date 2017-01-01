Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я

Cегодня, 2 марта, в финском Контиолахти на седьмом этапе Кубка IBU состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км.



Два первых места заняли россиянки. Победила Екатерина Шумилова, второй была Ульяна Кайшева с отставанием от Шумиловой в 22 секунды. Тройку призеров замкнула шведка Ольга Алифировец с отставанием в 39,5 секунды. Россиянки допустили по два промаха, швейцарка – один.



Лучшая из украинок Юлия Журавок с идеальной стрельбой заняла 15-е место, проиграв победительнице 3 минуты. В очковой зоне финишировала Надежда Белкина (3 промаха) – 20-я с отставанием +3.35,7. Яна Бондарь (6) – 41-я, Мария Кручова (4) – 42-я.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 2 марта

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.

1. Екатерина Шумилова (Россия) – 46.57,9 (2)

2. Ульяна Кайшева (Россия) – + 22,2 (2)

3. Ольга Алифировец (Швеция) – + 39,5 (1)

…

15. Юлия Журавок (Украина) - +3.00,4 (0+0+0+0)

20. Надежда Белкина (Украина) - +3.35,7 (0+2+1+0)

41. Яна Бондарь (Украина) - +6.25,9 (1+1+2+2)

42. Мария Кручова (Украина) - +6.40,7 (1+0+1+2)

Cегодня, 2 марта, в финском Контиолахти на седьмом этапе Кубка IBU состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км.Два первых места заняли россиянки. Победила Екатерина Шумилова, второй была Ульяна Кайшева с отставанием от Шумиловой в 22 секунды. Тройку призеров замкнула шведка Ольга Алифировец с отставанием в 39,5 секунды. Россиянки допустили по два промаха, швейцарка – один.Лучшая из украинок Юлия Журавок с идеальной стрельбой заняла 15-е место, проиграв победительнице 3 минуты. В очковой зоне финишировала Надежда Белкина (3 промаха) – 20-я с отставанием +3.35,7. Яна Бондарь (6) – 41-я, Мария Кручова (4) – 42-я.1. Екатерина Шумилова (Россия) – 46.57,9 (2)2. Ульяна Кайшева (Россия) – + 22,2 (2)3. Ольга Алифировец (Швеция) – + 39,5 (1)15. Юлия Журавок (Украина) - +3.00,4 (0+0+0+0)20. Надежда Белкина (Украина) - +3.35,7 (0+2+1+0)41. Яна Бондарь (Украина) - +6.25,9 (1+1+2+2)42. Мария Кручова (Украина) - +6.40,7 (1+0+1+2)