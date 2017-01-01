Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 2 марта.

Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.Победила немка Лаура Дальмайер, второй стала норвежка Тирил Экхофф, третьей - француженка Анаис Шевалье.Украинка Юлия Джима заняла 6-е место.С учетом результатов спринта впосле 20-ти гонок лидерство укрепила Лаура Дальмайер (963 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 46-ти очков до 86-ти. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (819).Юлия Джима поднялась на две позиции и теперь занимает 9-е место (492) и лишь 4 очка отделяют ее от француженки Жюстин Бреза, занимающей 8-е место.женская сборная Украины сохранила 3-е место (5380), опережая на 198 очков итальянок занимающих 4-е место. Возглавляют зачет немки (6405), вторые – француженки (6153).после семи гонок в лидеры вышла Кайса Макарайнен (323), на второе место поднялась Лаура Дальмайер (308), при этом обе обошли лидировавшую ранее чешку Габриэлу Коукалову (306), которая сегодня в спринте была лишь 21-й.Юлия Джима поднялась с 14-го на 13-е место (153).1. Лаура Дальмайер (Германия) – 963 очка2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 8773. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 8194. Мари Дорен Абер (Франция) – 7115. Доротея Вирер (Италия) – 6046. Анаис Шевалье (Франция) - 5507. Франциска Хильдебрант (Германия) – 47968. Жюстин Бреза (Франция) – 4969. Юлия ДЖИМА (Украина) – 49210. Ева Пускарчикова (Чехия) – 49027 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 24735 (36). Анастасия Меркушина (Украина) – 17045 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 11469 (69). Юлия Журавок (Украина) – 3773 (71). Валентина Семеренко (Украина) - 2477 (75). Яна Бондарь (Украина) – 231. Германия – 6405 очков2. Франция – 61534. Италия – 51825. Чехия - 51726. Россия – 49647. Норвегия – 48528. Швеция – 48059. Беларусь – 462810. Польша – 41861. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 3232. Лаура Дальмайер (Германия) – 3083. Габриэла Коукалова (Чехия) – 3064. Мари Дорен Абер (Франция) – 2415. Анаис Шевалье (Франция) – 2266. Франциска Хильдебрант (Германия) – 2117. Доротея Вирер (Италия) – 2048. Жюстин Бреза (Франция) – 1989. Тирил Экхоф – (Норвегия) - 18810. Татьяна Акимова (Россия) – 16813 (14). Юлия Джима (Украина) – 15329 (26). Елена Пидгрушная (Украина) – 8130 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - 8145 (41). Ирина Варвинец (Украина) – 4065 (62). Яна Бондарь (Украина) – 1567 (66). Валентина Семеренко (Украина) – 11