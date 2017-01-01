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Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место
Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

Победила немка Лаура Дальмайер, второй стала норвежка Тирил Экхофф, третьей - француженка Анаис Шевалье.
Украинка Юлия Джима заняла 6-е место.

С учетом результатов спринта в общем зачете Кубка мира после 20-ти гонок лидерство укрепила Лаура Дальмайер (963 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 46-ти очков до 86-ти. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (819).
Юлия Джима поднялась на две позиции и теперь занимает 9-е место (492) и лишь 4 очка отделяют ее от француженки Жюстин Бреза, занимающей 8-е место.

В Кубке наций женская сборная Украины сохранила 3-е место (5380), опережая на 198 очков итальянок занимающих 4-е место. Возглавляют зачет немки (6405), вторые – француженки (6153).

В спринтерском зачете после семи гонок в лидеры вышла Кайса Макарайнен (323), на второе место поднялась Лаура Дальмайер (308), при этом обе обошли лидировавшую ранее чешку Габриэлу Коукалову (306), которая сегодня в спринте была лишь 21-й.
Юлия Джима поднялась с 14-го на 13-е место (153).
 
Биатлон. Кубок мира2016/2017. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 2 марта.
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 20-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 963 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 877
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 819
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 711
5. Доротея Вирер (Италия) – 604
6. Анаис Шевалье (Франция) - 550
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 4796
8. Жюстин Бреза (Франция) – 496
9. Юлия ДЖИМА (Украина) – 492
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 490

27 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
35 (36). Анастасия Меркушина (Украина) – 170
45 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 114
69 (69). Юлия Журавок (Украина) – 37
73 (71). Валентина Семеренко (Украина) - 24
77 (75). Яна Бондарь (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия  –  6405 очков
2. Франция – 6153
3. УКРАИНА – 5380
4. Италия – 5182
5. Чехия - 5172
6. Россия – 4964
7. Норвегия – 4852
8. Швеция – 4805
9. Беларусь – 4628
10. Польша – 4186

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после семи гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 323
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 308
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 306
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 241
5. Анаис Шевалье (Франция) – 226
6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 211
7. Доротея Вирер (Италия) – 204
8. Жюстин Бреза (Франция) – 198
9. Тирил Экхоф – (Норвегия) - 188
10. Татьяна Акимова (Россия) – 168

13 (14). Юлия Джима (Украина) – 153
29 (26). Елена Пидгрушная (Украина) – 81
30 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - 81
45 (41). Ирина Варвинец (Украина) – 40
65 (62). Яна Бондарь (Украина) – 15
67 (66). Валентина Семеренко (Украина) – 11
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