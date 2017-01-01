На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане

Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане

Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
Победила немка Лаура Дальмайер, пройдя дистанцию за 20 минут 43,7 секунды.  Второй стала норвежка Тирил Экхофф с отставанием в 8,4 секунды. Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье - + 41,6. Победительница и призеры стреляли без промахов.

Лучшей среди украинских биатлонисток стала точно стрелявшая Юлия Джима, которая с отставанием в 1 минуту 1 секунду заехала в цветочную церемонию на 6-е место.

В очковой зоне также финишировала Анастасия Меркушина ( 1 промах) – 31-я - +1.55,1. Не заработали зачетных очков Ирина Варвинец (1) – 44-я,  Валя Семеренко (2) – 60-я и, не избежавшая падения, Ольга Абрамова (2) – 69-я.

На лыжне быстрее всех в гонке была Лаура Дальмайер – 18 минут 39,8 секунды. Юлия Джима – 20-я - +59,1.

Быстрее всех стреляла швейцарка Селина Гаспарин (1 промах) - 48,0 секунд. Украинка Анастасия Меркушина (1) четвертая - 52,5 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 2 марта
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 20.43,7 (0+0)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) - +8,4 (0+0)
3. Анаис Шевалье (Франция) - +41,6 (0+0)
4. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +58,7 (0+2)
5. Сюзан Данкли (США) - +59,7 (0+1)
6. Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.01,0 (0+0)

31. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.55,1 (0+1)
44. Ирина Варвинец (Украина) - +2.20,6 (0+1)
60. Валя Семеренко (Украина) - +2.53,3 (1+1)
69. Ольга Абрамова (Украина) - +3.15,6 (0+2)

Лыжный ход:
1. Лаура Дальмайер (Германия) - 18.39,8
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +3,2
3. Тирил Экхофф (Норвегия) - +9,8

15. Анаис Шевалье (Франция) - +50,7
20. Юлия Джима (Украина) - +59,1
47. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.32,5
57. Ирина Варвинец (Украина) - +1.46,6
66. Валя Семеренко (Украина) - +1.52,9
72. Ольга Абрамова (Украина) -  +2.05,0

Скорострельность:
1. Селина Гаспарин (Швейцария) – 48,0 (1 промах)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,5 (3)
3. Анаис Шевалье (Франция) – 51,7 (0)
4-5. Сюзан Данкли (США) – 52,5 (1)
4-5. Анастасия Меркушина (Украина) -52,5 (1)
...
21. Ирина Варвинец (Украина) – 57,4 (1)
24. Тирил Экхоф (Норвегия) – 58,0 (0)
28. Лаура Дальмайер (Германия)  - 59,7 (0)
42. Валя Семеренко (Украина) – 1.01,6 (2)
52. Юлия Джима (Украина) – 1.03,8 (0)
79. Ольга Абрамова (Украина) -  1.12,3 (2)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я
Россиянка Акимова выиграла спринт на этапе КМ в Нове Место; Варвинец – 19-я
Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ по биатлону; Варвинец – 13-я
Валя Семеренко – шестая в гонке преследования на этапе КМ; Макарайнен завоевала МХГ
Валя Семеренко – шестая в спринте на Кубке мира в Чехии
Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Антхольце; Семеренко – 14-я
Валя Семеренко – шестая в спринте на этапе КМ в Остерсунде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года
Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я
Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место
Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й

Последние новости спорта

16:21 Тюмень лишена права проведения ЧМ по биатлону 2021 года 33 | Биатлон

16:11 Россиянка Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU; Журавок – 15-я 59 | Биатлон

15:22 Джима поднялась на 9-е место в общем зачете КМ; в Кубке наций украинки сохранили 3-е место 94 | Биатлон

14:35 Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане 149 | Биатлон / Главные новости спорта

13:33 Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно 97 | Бокс

13:08 Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й 117 | Биатлон

12:23 Дубай. Федерер и Бердых зачехлили ракетки во втором круге и другие результаты 117 | Теннис

10:26 НХЛ. «Чикаго» победил «Питтсбург», «Тампа-Бэй» – «Каролину» 134 | Хоккей

10:09 НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты 112 | Баскетбол

09:32 Акапулько. Джокович не пустил Дель Потро в ¼ финала и другие результаты 132 | Теннис

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)





Топ-новости недели

Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько
Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале
Долгополов проиграл Чиличу на старте турнира в Акапулько
Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (39)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги