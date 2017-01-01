Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане

Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

Победила немка Лаура Дальмайер, пройдя дистанцию за 20 минут 43,7 секунды. Второй стала норвежка Тирил Экхофф с отставанием в 8,4 секунды. Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье - + 41,6. Победительница и призеры стреляли без промахов.



Лучшей среди украинских биатлонисток стала точно стрелявшая Юлия Джима, которая с отставанием в 1 минуту 1 секунду заехала в цветочную церемонию на 6-е место.



В очковой зоне также финишировала Анастасия Меркушина ( 1 промах) – 31-я - +1.55,1. Не заработали зачетных очков Ирина Варвинец (1) – 44-я, Валя Семеренко (2) – 60-я и, не избежавшая падения, Ольга Абрамова (2) – 69-я.



На лыжне быстрее всех в гонке была Лаура Дальмайер – 18 минут 39,8 секунды. Юлия Джима – 20-я - +59,1.



Быстрее всех стреляла швейцарка Селина Гаспарин (1 промах) - 48,0 секунд. Украинка Анастасия Меркушина (1) четвертая - 52,5 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея). 2 марта

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 20.43,7 (0+0)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) - +8,4 (0+0)

3. Анаис Шевалье (Франция) - +41,6 (0+0)

4. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +58,7 (0+2)

5. Сюзан Данкли (США) - +59,7 (0+1)

6. Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.01,0 (0+0)

…

31. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.55,1 (0+1)

44. Ирина Варвинец (Украина) - +2.20,6 (0+1)

60. Валя Семеренко (Украина) - +2.53,3 (1+1)

69. Ольга Абрамова (Украина) - +3.15,6 (0+2)



Лыжный ход:

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 18.39,8

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +3,2

3. Тирил Экхофф (Норвегия) - +9,8

…

15. Анаис Шевалье (Франция) - +50,7

20. Юлия Джима (Украина) - +59,1

47. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.32,5

57. Ирина Варвинец (Украина) - +1.46,6

66. Валя Семеренко (Украина) - +1.52,9

72. Ольга Абрамова (Украина) - +2.05,0



Скорострельность:

1. Селина Гаспарин (Швейцария) – 48,0 (1 промах)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,5 (3)

3. Анаис Шевалье (Франция) – 51,7 (0)

4-5. Сюзан Данкли (США) – 52,5 (1)

4-5. Анастасия Меркушина (Украина) -52,5 (1)

...

21. Ирина Варвинец (Украина) – 57,4 (1)

24. Тирил Экхоф (Норвегия) – 58,0 (0)

28. Лаура Дальмайер (Германия) - 59,7 (0)

42. Валя Семеренко (Украина) – 1.01,6 (2)

52. Юлия Джима (Украина) – 1.03,8 (0)

79. Ольга Абрамова (Украина) - 1.12,3 (2) Сегодня, 2 марта, в Пхенчхане (Южная Корея) седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.Победила немка Лаура Дальмайер, пройдя дистанцию за 20 минут 43,7 секунды. Второй стала норвежка Тирил Экхофф с отставанием в 8,4 секунды. Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье - + 41,6. Победительница и призеры стреляли без промахов.Лучшей среди украинских биатлонисток стала точно стрелявшая Юлия Джима, которая с отставанием в 1 минуту 1 секунду заехала в цветочную церемонию на 6-е место.В очковой зоне также финишировала Анастасия Меркушина ( 1 промах) – 31-я - +1.55,1. Не заработали зачетных очков Ирина Варвинец (1) – 44-я, Валя Семеренко (2) – 60-я и, не избежавшая падения, Ольга Абрамова (2) – 69-я.На лыжне быстрее всех в гонке была Лаура Дальмайер – 18 минут 39,8 секунды. Юлия Джима – 20-я - +59,1.Быстрее всех стреляла швейцарка Селина Гаспарин (1 промах) - 48,0 секунд. Украинка Анастасия Меркушина (1) четвертая - 52,5 секунды.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 20.43,7 (0+0)2. Тирил Экхофф (Норвегия) - +8,4 (0+0)3. Анаис Шевалье (Франция) - +41,6 (0+0)4. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +58,7 (0+2)5. Сюзан Данкли (США) - +59,7 (0+1)6. Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.01,0 (0+0)31. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.55,1 (0+1)44. Ирина Варвинец (Украина) - +2.20,6 (0+1)60. Валя Семеренко (Украина) - +2.53,3 (1+1)69. Ольга Абрамова (Украина) - +3.15,6 (0+2)1. Лаура Дальмайер (Германия) - 18.39,82. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +3,23. Тирил Экхофф (Норвегия) - +9,815. Анаис Шевалье (Франция) - +50,71. Селина Гаспарин (Швейцария) – 48,0 (1 промах)2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,5 (3)3. Анаис Шевалье (Франция) – 51,7 (0)4-5. Сюзан Данкли (США) – 52,5 (1)24. Тирил Экхоф (Норвегия) – 58,0 (0)28. Лаура Дальмайер (Германия) - 59,7 (0)