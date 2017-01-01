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Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й

Моравец победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU; Ткаленко – 22-й

Cегодня, 2 марта, в финском Контиолахти седьмой этап Кубка IBU стартовал мужской индивидуальной гонкой на 20 км.

Пебедил чех Ондржей Моравец, вторым стал россиянин Алексей Волков с оставанием в 46,7 секунды, третьим – австриец  Даниэль Мезотич - +52,5. Победитель и призеры стреляли без промахов.

Лучшим среди пяти украинцев стал Руслан Ткаленко, который с четырьмя минутами штрафа и отставанием в 5 минут 59,4 секунды, занял 22-е место. В очковой зоне финишировали Андрей Доценко (3 промаха) – 28-й, Артем Тищенко (2) – 29-й и Максим Ивко (5) – 38-й. Денис Насыко (6) очков не заработал – 51-й.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 2 марта
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа.
1. Ондржей Моравец (Чехия) – 49.12,9 (0+0+0+0 штрафных минут)
2. Алексей Волков (Россия) – +46.7 (0+0+0+0)
3. Даниэль Мезотич (Австрия) – +52,5 (0+0+0+0)
4. Александр Поварницын (Россия) – +3.17,7 (0+0+1+1)
5. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – +3.19,5 (0+1+1+0)
6. Аристид Бегю (Франция) – +3.46,0 (0+1+0+1)

22. Руслан Ткаленко (Украина) - +5.59,4 (0+1+0+3)
28. Андрей Доценко (Украина) - +6.48,8 (0+2+0+1)
29. Артем Тищенко  (Украина) - +6.51,6 (0+2+0+0)
38. Максим Ивко (Украина) -  +9.09,0 (2+1+2+0)
51. Денис Насыко (Украина) -   +11.01,5 (2+2+2+0)
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