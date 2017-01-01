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Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале

Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале

По итогам спортивного февраля Национальный олимпийский комитет признал капитана женской сборной Украины по биатлону Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины. 

Ее первый тренер Олег Бунт и старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец названы лучшими тренерами февраля.

Высокого признания НОК олимпийская чемпионка Игр-2014 удостоена благодаря замечательному выступлению на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

В женской эстафете Елена блестяще провела гонку на ответственном последнем этапе, в напряженной борьбе с сильнейшими биатлонистками мира продемонстрировав свое высокое мастерство и профессионализм, невероятную жажду к победе. Опытный лидер сборной вместе с подругами по команде Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Анастасией Меркушиной завоевали серебряную медаль чемпионата мира.

Отметим, что Елена Пидгрушная уже в седьмой раз получила высокое признание НОК.

Лидерами в этом рейтинге НОК остаются фехтовальщица Ольга Харлан - девять наград, и гимнаст Олег Вернеяв, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.
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