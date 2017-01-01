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Норвежки выиграли эстафету среди юниорок на ЧМ по биатлону; украинки - девятые

Норвежки выиграли эстафету среди юниорок на ЧМ по биатлону; украинки – девятые. Фото twitter.com/ukrbiathlon

Сегодня, 28 февраля, в словацком Осрбли юниорский чемпионат мира по биатлону завершился эстафетой 3х6 км среди юниорок.

Победили норвежки, опередив на 16,5 секунды немок. Тройку призеров замкнули россиянки с отставанием в 26,1 секунды.

Украинки Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло и Анна Кривонос финишировали девятыми с отставанием в 3 минуты 45,9 секунды, имея в пассиве штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов.

На юниорском чемпионате мира было разыграно 16 комплектов медалей. В активе украинцев одна серебряная медаль, обладателем которой стал Сергей Телень в спринте среди юношей, и восьмое место в общем зачете.

Первое место заняла сборная России, биатлонисты которой завоевали 11 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Вторые – норвежцы (3-4-2), третьи – итальянцы (3-2-3), четвертые – французы (3-1-1), пятые – канадцы (2-0-0), шестые – немцы (0-2-4), седьмые – австрийцы (0-2-0).

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 28 февраля
Юниорки. Эстафета 3х6 км, шесть огневых рубежей.
1. Норвегия – 56.18,4 (0 штрафных кругов + 8 доп. патронов)
2. Германия – отставание 16,5 (1+9)
3. Россия  – + 26,1 (1+8)
4. Австрия  - +48.8 (0+7)
5. Франция +1.18,5 (3+11)
6. Беларусь - +1.40,4 (1+12)
...
9. УКРАИНА  (Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло, Анна Кривонос) - +3.45,9 (1+6)

Результаты украинок на этапах:
1-й этап - Валерия Дмитренко – 13-я - +2.00,0 (1+4)
2-й этап - Марьяна Брыкайло – 12-я - +2.56,5 (0+1)
3-й этап - Анна Кривонос – девятая - +3.45,9 (0+1)
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Теги: Биатлон, юниорский чемпионат мира-биатлон, Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло, Анна Кривонос

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