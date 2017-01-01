Норвежки выиграли эстафету среди юниорок на ЧМ по биатлону; украинки - девятые Tweet

Сегодня, 28 февраля, в словацком Осрбли юниорский чемпионат мира по биатлону завершился эстафетой 3х6 км среди юниорок.



Победили норвежки, опередив на 16,5 секунды немок. Тройку призеров замкнули россиянки с отставанием в 26,1 секунды.



Украинки Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло и Анна Кривонос финишировали девятыми с отставанием в 3 минуты 45,9 секунды, имея в пассиве штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов.



На юниорском чемпионате мира было разыграно 16 комплектов медалей. В активе украинцев одна серебряная медаль, обладателем которой стал



Первое место заняла сборная России, биатлонисты которой завоевали 11 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Вторые – норвежцы (3-4-2), третьи – итальянцы (3-2-3), четвертые – французы (3-1-1), пятые – канадцы (2-0-0), шестые – немцы (0-2-4), седьмые – австрийцы (0-2-0).



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 28 февраля

Юниорки. Эстафета 3х6 км, шесть огневых рубежей.

1. Норвегия – 56.18,4 (0 штрафных кругов + 8 доп. патронов)

2. Германия – отставание 16,5 (1+9)

3. Россия – + 26,1 (1+8)

4. Австрия - +48.8 (0+7)

5. Франция +1.18,5 (3+11)

6. Беларусь - +1.40,4 (1+12)

...

9. УКРАИНА (Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло, Анна Кривонос) - +3.45,9 (1+6)



Результаты украинок на этапах:

1-й этап - Валерия Дмитренко – 13-я - +2.00,0 (1+4)

2-й этап - Марьяна Брыкайло – 12-я - +2.56,5 (0+1)

3-й этап - Анна Кривонос – девятая - +3.45,9 (0+1) Сегодня, 28 февраля, в словацком Осрбли юниорский чемпионат мира по биатлону завершился эстафетой 3х6 км среди юниорок.Победили норвежки, опередив на 16,5 секунды немок. Тройку призеров замкнули россиянки с отставанием в 26,1 секунды.Украинки Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло и Анна Кривонос финишировали девятыми с отставанием в 3 минуты 45,9 секунды, имея в пассиве штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов.На юниорском чемпионате мира было разыграно 16 комплектов медалей. В активе украинцев одна серебряная медаль, обладателем которой стал Сергей Телень в спринте среди юношей, и восьмое место в общем зачете.Первое место заняла сборная России, биатлонисты которой завоевали 11 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Вторые – норвежцы (3-4-2), третьи – итальянцы (3-2-3), четвертые – французы (3-1-1), пятые – канадцы (2-0-0), шестые – немцы (0-2-4), седьмые – австрийцы (0-2-0).1. Норвегия – 56.18,4 (0 штрафных кругов + 8 доп. патронов)2. Германия – отставание 16,5 (1+9)3. Россия – + 26,1 (1+8)4. Австрия - +48.8 (0+7)5. Франция +1.18,5 (3+11)6. Беларусь - +1.40,4 (1+12)...9. УКРАИНА (Валерия Дмитренко, Марьяна Брыкайло, Анна Кривонос) - +3.45,9 (1+6)- Валерия Дмитренко – 13-я - +2.00,0 (1+4)- Марьяна Брыкайло – 12-я - +2.56,5 (0+1)- Анна Кривонос – девятая - +3.45,9 (0+1)