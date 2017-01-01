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Антон Дудченко – десятый в спринте среди юниоров на ЧМ по биатлону
Антон Дудченко – десятый в спринте среди юниоров на ЧМ по биатлону в ОсрблиСегодня, 25 февраля, в словацком Осрбли проходит четвертый день юниорского чемпионата мира по биатлону. 

У юниоров в спринте первые два места заняли точно стрелявшие россияне. Победил Игорь Малиновский, опередив на 12,2 секунды Кирилла Стрельцова.Тройку призеров замкнул казахстанский биатлонист Роман Еремин (2 промаха), проиграв победителю 24,9 секунды.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который пробежал один штрафной круг и с отставанием от победителя в 1 минуту 10,7 секунды занял 10-е место. Виталий Труш и Тарас Лесюк допустили по промаху на каждом огневом рубеже и стали 15-м и 25-м соответственно. Назарий Цебринский с четырьмя промахами занял 39-е место.
 
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 25 февраля
Юниоры. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Игорь Малиновский (Россия) – 24.32,2 (0+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) - +12.2 (0+0)
3. Роман Еремин (Казахстан) - +24.9 (2+0)
...
10. Антон Дудченко (Украина) -  +1.10,7 (0+1)
15. Виталий Труш (Украина) -  +1.38,4 (1+1)
25. Тарас Лесюк (Украина) - +2.18,5 (1+1)
39. Назарий Цебринский (Украина) - +2.43,8 (2+2)
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