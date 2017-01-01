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В Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов Украины декабря-2016 и января-2017

В Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов Украины декабря-2016 и января-2017. Фото noc-ukr.org

Сегодня, 24 февраля, в Олимпийском доме состоялось награждение лучших спортсменов и тренеров Украины декабря-2016 и января-2017, которыми стали представители биатлона, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В последнем месяце прошлого года высокого признания НОК удостоена Анастасия Меркушина, которая завоевала «бронзу» в эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке и дважды праздновала победу на этапе Кубка IBU в спринте и одиночной смешанной эстафете в итальянском Риднау.
Ее личные наставники и родители – Ирина и Олег Меркушини стали лучшими тренерами месяца.

В январе Олимпийская чемпионка Игр-2014 Юлия Джима подарила спортивной Украине полный комплект наград чемпионата Европы в польском Душники-Здруй – «золото» в спринте, «серебро» в гонке преследования и «бронзу» в смешанной эстафете. Именно благодаря таким высоким достижениям она получила звание лучшей спортсменки месяца, а старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец назван лучшим тренером января.

«Наши сегодняшние героини впервые получают звание лучших спортсменок месяцев. Настя и Юлия – молодые и перспективные спортсменки. На недавнем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене девушки принесли Украине «серебро» в эстафете. Они также показали высокие результаты в индивидуальных выступлениях, что в очередной раз подтверждает их мастерство и профессионализм», - сказал во время пресс-конференции Сергей Бубка.

Президент НОК поздравил с признанием лучших тренеров – Ирину и Олега Меркушиних и Уроша Велепца.

«Именно благодаря этим талантливым наставникам мы имеем таких успешных спортсменок. Приятно, что и Настя, и Юлия выросли в спортивных семьях и имеют хорошие примеры для подражания в лице своих родителей».

Напомним, Ирина Меркушина и Валентин Джима – известные в прошлом отечественные биатлонисты, участники Олимпийских игр. Олег Меркушин - хорошо известный специалист по биатлону, который в течение многих лет вносит весомый вклад в развитие этого вида спорта и воспитание новых чемпионов.

«Искренние слова благодарности за эффективную и продуктивную деятельность Федерации биатлона Украины и лично ее президенту Владимиру Бринзаку. Вы – прекрасный пример успешной личности, которая по-настоящему предана любимому делу, живет спортом и искренне вкладывает душу и сердце в свою работу.
Приятно, что вы уделяете внимание развитию биатлона во всех возрастных категориях», - сказал Сергей Бубка.

Во время мероприятия Владимир Брынзак отметил, что вся биатлонная семья мысленно уже в олимпийском Пхенчхане и начинает плодотворную подготовку к Играм-2018.

 «Уже в воскресенье мы отправляемся в Корею на этап Кубка мира, где наши спортсмены смогут опробовать олимпийскую трассу в Пхенчхане».

Героини спортивных месяцев поблагодарили Олимпийский комитет за высокое признание, выразив отдельные слова благодарности всем тренерам, техническому персоналу, партнерам по команде, болельщикам и спонсорам за поддержку и слаженную работу.
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