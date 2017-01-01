В Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов Украины декабря-2016 и января-2017

Сегодня, 24 февраля, в Олимпийском доме состоялось награждение лучших спортсменов и тренеров Украины декабря-2016 и января-2017, которыми стали представители биатлона, сообщает пресс-служба НОК Украины.
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