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Кристина Дмитренко – десятая в спринте среди девушек на ЧМ в Осрбли
Кристина Дмитренко – десятая в спринте среди девушек на ЧМ в ОсрблиСегодня, 24 февраля, в словацком Осрбли проходит третий день юниорского чемпионата мира по биатлону.

У девушек в спринте победила итальянка Ирен Лардшнайдер, опередив на 1 минуту 6,5 секунды австрийку Анну Гандлер, на 1.18,1 – свою соотечественницу Самуэлу Комолу. Лардшнайдер и Гандлер пробежали по одному штрафному кругу, Комола стреляла точно.

Среди украинок лучшей стала Кристина Дмитренко, которая с двумя промахами и отставанием от победительницы в 1 минуту 37,7 секунды замкнула первую десятку.

В гонке принимали участие 92 спортсменки.
 
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 24 февраля
Девушки. Спринт. 6 км, два огневых рубежа.
1. Ирен Лардшнайдер (Италия)- 19.48,3 (0+1)
2. Анна Гандлер (Австрия) – +1.06,5 (0+1)
3. Самуэла Комола (Италия) –  +1.18,1 (0)
...
10. Кристина Дмитренко (Украина) - +1.37,7 (1+1)
26. Любовь Кипяченкова (Украина) -  +2.49,6 (1+2)
38. Оксана Коваленко (Украина) -  +3.24,6 (1+3)
60. Екатерина Свинаренко (Украина) - +4.54,0 (3+2)
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