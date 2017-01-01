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18:05 Венесуэльский лыжник подарил € 2 тыс. двум финским спортсменам 20 | Лыжные гонки

17:03 Кристина Дмитренко – десятая в спринте среди девушек на ЧМ в Осрбли 85 | Биатлон

16:51 Дубай. Возняцки Обыграла Севастову и стала первой финалисткой 89 | Теннис

16:13 Шипулин: Менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок 115 | Биатлон

16:03 Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы 117 | Горнолыжный спорт

15:43 Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал в гонке Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 39-й 101 | Лыжное двоеборье

15:06 Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй 153 | Биатлон

14:43 Пидгрушная: Даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек 138 | Биатлон

14:20 Сергей Телень – серебряный призер в спринте среди юношей на ЧМ в Осрбли 186 | Биатлон / Главные новости спорта