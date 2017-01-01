Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступления мужской и женской сборных Украины, а также пообещал высокие места на Олимпийских играх-2018.«Уверен, что наша команда покажет высокий класс на Олимпийских играх. Мы способны в каждой гонке бороться за самые высокие места. Если мы правильно подготовимся летом, то я не сомневаюсь, что все будет хорошо, и все будут довольны. По 2-3 миллиона украинцев смотрят биатлонные трансляции. Мы понимаем, что не можем подвести вас и готовы работать по максимуму. Настоящие болельщики понимают, что не все так просто».«В мужской команде у нас перед сезоном появился новый тренер. Нам надо было понять подходят ли его методики сборной, и я очень доволен, что мужская команда значительно добавила, есть полное взаимопонимание. Был только случай с Витаем Кильчицким, который выпал из обоймы. Все остальные - прибавили. Не совсем методика подошла только в отношении Александра Жирного».«В прошлом году наша женская сборная была разбалансирована ведь Ольга Абрамова была отстранена, Валя Семеренко начала тренироваться только в октябре, Вита Семеренко приступила к работе в декабре, а Лена Пидгрушная перенесла три операции и прошлой весной мы не знали, можно ли ей давать большие нагрузки. Проблемы со здоровьем не позволили Пидгрушной раскрыться полностью. Юля Джима весной сделала поправку по здоровью и раскрылась уже совсем по-другому. Были проблемы по Ире Варвинец, которая тренировалась то с нами, то была на индивидуальной подготовке с Николаем Зоцом. Но она поняла, что это неправильно, полностью пришла в команду, и дальше будет стабильно тренироваться в сборной. Варвинец болела два раза. Ее нелегко было подвести к эстафете на чемпионате мира.В женской команде сложностей больше чем в мужской. Работать с девочками это вообще Санта-Барбара и мама не горюй. Надо находить подход к каждой девочке, есть эмоциональные и личные факторы, которые сбивают. Надеюсь, в следующем - олимпийском - году мы объединимся, отбросим все личное. У нас очень большой потенциал. Мне даже страшно становится, когда подумаю, что будет, когда полностью восстановятся и пройдут летнюю подготовку Вита, Валя, Оля Абрамова и все девочки, которые есть сейчас. Как выбирать олимпийскую команду ?! Конкуренция будет сумасшедшей. У наших соперников нет такого состава. Мы сохранили команду, а за ней еще стоит молодежь, включая самую маленькую Меркушину. У нас есть силы, энтузиазм, только нужны поддержка и понимание».«Мы не хотим сдавать наши позиции. Спасибо девчонкам за их труд. Они по 3-4 месяца не бывают в Украине. Это не так просто. У нас, к сожалению, нет условий, чтобы тренироваться дома. Надеюсь, наша мечта свершится, и у нас появится биатлонный комплекс международного уровня. Наши соперники имеют намного лучшие условия, но мы стараемся держаться на уровне по технологиям, иметь лучшие лыжи, патроны, оружие, которое нам не продают».