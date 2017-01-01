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Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй

Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступления мужской и женской сборных Украины, а также пообещал высокие места на Олимпийских играх-2018.

О потенциале сборной и перспективах на Олимпийские игры-2018
«Уверен, что наша команда покажет высокий класс на Олимпийских играх. Мы способны в каждой гонке бороться за самые высокие места. Если мы правильно подготовимся летом, то я не сомневаюсь, что все будет хорошо, и все будут довольны. По 2-3 миллиона украинцев смотрят биатлонные трансляции. Мы понимаем, что не можем подвести вас и готовы работать по максимуму. Настоящие болельщики понимают, что не все так просто».

О мужской сборной Украины в сезоне 2016/2017
«В мужской команде у нас перед сезоном появился новый тренер. Нам надо было понять подходят ли его методики сборной, и я очень доволен, что мужская команда значительно добавила, есть полное взаимопонимание. Был только случай с Витаем Кильчицким, который выпал из обоймы. Все остальные - прибавили. Не совсем методика подошла только в отношении Александра Жирного».

О женской сборной Украины в сезоне 2016/2017
«В прошлом году наша женская сборная была разбалансирована ведь Ольга Абрамова была отстранена, Валя Семеренко начала тренироваться только в октябре, Вита Семеренко приступила к работе в декабре, а Лена Пидгрушная перенесла три операции и прошлой весной мы не знали, можно ли ей давать большие нагрузки. Проблемы со здоровьем не позволили Пидгрушной раскрыться полностью. Юля Джима весной сделала поправку по здоровью и раскрылась уже совсем по-другому. Были проблемы по Ире Варвинец, которая тренировалась то с нами, то была на индивидуальной подготовке с Николаем Зоцом. Но она поняла, что это неправильно, полностью пришла в команду, и дальше будет стабильно тренироваться в сборной. Варвинец болела два раза. Ее нелегко было подвести к эстафете на чемпионате мира.

В женской команде сложностей больше чем в мужской. Работать с девочками это вообще Санта-Барбара и мама не горюй. Надо находить подход к каждой девочке, есть эмоциональные и личные факторы, которые сбивают. Надеюсь, в следующем - олимпийском - году мы объединимся, отбросим все личное. У нас очень большой потенциал. Мне даже страшно становится, когда подумаю, что будет, когда полностью восстановятся и пройдут летнюю подготовку Вита, Валя, Оля Абрамова и все девочки, которые есть сейчас. Как выбирать олимпийскую команду ?! Конкуренция будет сумасшедшей. У наших соперников нет такого состава. Мы сохранили команду, а за ней еще стоит молодежь, включая самую маленькую Меркушину. У нас есть силы, энтузиазм, только нужны поддержка и понимание».

Об условиях в украинском биатлоне
«Мы не хотим сдавать наши позиции. Спасибо девчонкам за их труд. Они по 3-4 месяца не бывают в Украине. Это не так просто. У нас, к сожалению, нет условий, чтобы тренироваться дома. Надеюсь, наша мечта свершится, и у нас появится биатлонный комплекс международного уровня. Наши соперники имеют намного лучшие условия, но мы стараемся держаться на уровне по технологиям, иметь лучшие лыжи, патроны, оружие, которое нам не продают».
По материалам: Xsport
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