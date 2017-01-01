Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная после успешно проведенного четвертого этапа эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где команда завоевала «серебро», вернулась домой в Тернополь. В родном городе, в честь приезда знаменитой спортсменки, устроили торжественный прием. Елена прокомментировала свое выступление в эстафете.
18:05 Венесуэльский лыжник подарил € 2 тыс. двум финским спортсменам 20 | Лыжные гонки
17:03 Кристина Дмитренко – десятая в спринте среди девушек на ЧМ в Осрбли 85 | Биатлон
16:51 Дубай. Возняцки Обыграла Севастову и стала первой финалисткой 89 | Теннис
16:13 Шипулин: Менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок 115 | Биатлон
16:03 Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы 117 | Горнолыжный спорт
15:43 Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал в гонке Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 39-й 101 | Лыжное двоеборье
15:06 Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй 153 | Биатлон
14:43 Пидгрушная: Даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек 139 | Биатлон
14:20 Сергей Телень – серебряный призер в спринте среди юношей на ЧМ в Осрбли 186 | Биатлон / Главные новости спорта
12:03 Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ 142 | Лыжные гонки
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2017 (504)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.