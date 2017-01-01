Пидгрушная: Даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек

Капитан женской сборной Украины по биатлонупосле успешно проведенного четвертого этапа эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где команда завоевала «серебро», вернулась домой в Тернополь. В родном городе, в честь приезда знаменитой спортсменки, устроили торжественный прием. Елена прокомментировала свое выступление в эстафете.«Я подумала: идет дождь, я бегу с двумя сильнейшими спортсменками мира и мы будем бороться на финише.У меня была одна мысль — надо пробовать до последнего, а там будет видно, может они измучились, может я сильнее. Я не думала заранее: смогу, не смогу, объеду, не объеду. Думала по факту. Особенно на последнем круге только тактически по ситуации принимала решения и соответственно делала тот или иной шаг.Мы говорили с тренерами перед стартом, что я буду на заключительном этапе. Конечно, Настя Меркушина — молодая, талантливая спортсменка, большой вклад сделала в команду, но пока ей не хватает опыта, а четвертый этап — это тактический этап, а когда чемпионат мира или Олимпийские игры, то отсутствие опыта может сказаться и может не хватить несколько секунд, которые не позволят доехать до медали. Возможно, тренеры общались между собой, думали что-то еще, но насколько мне известно, они сразу определились, что я бегу на 4-м этапе, потому что даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек».Напомним, вместе с Пидгрушной в эстафете на чемпионате мира бежали Ирина Варвинец, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.