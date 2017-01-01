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Анна Кривонос – 14-я в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону
Анна Кривонос – 14-я в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлонуСегодня, 23 февраля, в словацком Осрбли проходит второй день юниорского чемпионата мира по биатлону.

У юниорок в индивидуальной гонке на 12,5 км победила точно стрелявшая канадка  Меган Бенкс, опередив на 47,9 секунды австрийку Юлию Швайгер (1 промах), ставшую серебряным призером. Бронза у немки Анны Вайдель (1), проигравшей победительнице 1 минуту 20 секунд.

Лучшей среди украинок стала Анна Кривонос, которая с двумя минутами штрафа и отставанием более трех минут, заняла 14-е место.  Марьяна Брыкайло с точной стрельбой была 27-й - + 4.20,5.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 23 февраля
Юниорки. Индивидуальная гонка. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1. Меган Бенкс (Канада) - 37.22,0 (0+0+0+0 штрафных минут)
2. Юлия Швайгер (Австрия) - +47,9 (0+0+0+1)
3. Анна Вайдель (Германия) - +1.20,0 (0+1+0+0)
...
14. Анна Кривонос (Украина) - +3.01,3 (0+0+1+1)
27. Марьяна Брыкайло (Украина) - +4.20,5 (0+0+0+0)
32. Валерия Дмитренко (Украина) - +5.10,5 (0+0+2+0)
59. Кристина Ковалева (Украина) - +10.21,8 (2+2+1+1)
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