Антон Дудченко – десятый в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону

Сегодня, 23 февраля, в словацком Осрбли проходит второй день юниорского чемпионата мира по биатлону.



У юниоров в индивидуальной гонке на 15 км победил норвежец Синдре Петтерсен (2 промаха). В борьбе за второе место немец Давид Цобель (3) опередил на 4 секунды россиянина Никиту Лобастового (1).



Лучшим среди четырех украинских биатлонистов был Антон Дудченко, который с тремя штрафными минутами и отставанием от победителя в 1 минуту 50,8 секунды, занял десятое место.



В гонке принимали участие85 спортсменов.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 23 февраля

Юниоры. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.

1. Синдре Петтерсен (Норвегия) - 40.17,2 (0+0+0+2 штрафных минут)

2. Давид Цобель (Германия) - +51,2 (0+2+1+0)

3. Никита Лобастов (Россия) - +55,2 (0+1+0+0)

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10. Антон Дудченко (Украина) - +1.50,8 (0+0+1+2)

31. Виталий Труш (Украина) - +3.38,1 (0+3+0+1)

57. Тарас Лесюк (Украина) - +5.33,8 (3+1+1+1)

61. Дмитрий Ивасенко (Украина) - +6.07,8 (0+2+1+2) Сегодня, 23 февраля, в словацком Осрбли проходит второй день юниорского чемпионата мира по биатлону.У юниоров в индивидуальной гонке на 15 км победил норвежец Синдре Петтерсен (2 промаха). В борьбе за второе место немец Давид Цобель (3) опередил на 4 секунды россиянина Никиту Лобастового (1).Лучшим среди четырех украинских биатлонистов был Антон Дудченко, который с тремя штрафными минутами и отставанием от победителя в 1 минуту 50,8 секунды, занял десятое место.В гонке принимали участие85 спортсменов.1. Синдре Петтерсен (Норвегия) - 40.17,2 (0+0+0+2 штрафных минут)2. Давид Цобель (Германия) - +51,2 (0+2+1+0)3. Никита Лобастов (Россия) - +55,2 (0+1+0+0)...10. Антон Дудченко (Украина) - +1.50,8 (0+0+1+2)31. Виталий Труш (Украина) - +3.38,1 (0+3+0+1)57. Тарас Лесюк (Украина) - +5.33,8 (3+1+1+1)61. Дмитрий Ивасенко (Украина) - +6.07,8 (0+2+1+2)