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Антон Дудченко – десятый в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону
Антон Дудченко – десятый в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлонуСегодня, 23 февраля, в словацком Осрбли проходит второй день юниорского чемпионата мира по биатлону.

У юниоров в индивидуальной гонке на 15 км победил норвежец Синдре Петтерсен (2 промаха). В борьбе за второе место немец Давид Цобель (3) опередил на 4 секунды россиянина Никиту Лобастового (1).

Лучшим среди четырех украинских биатлонистов был Антон Дудченко, который с тремя штрафными минутами и отставанием от победителя в 1 минуту 50,8 секунды, занял десятое место.

В гонке принимали участие85 спортсменов.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 23 февраля
Юниоры. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Синдре Петтерсен (Норвегия) - 40.17,2 (0+0+0+2 штрафных минут)
2. Давид Цобель (Германия) - +51,2 (0+2+1+0)
3. Никита Лобастов (Россия) - +55,2 (0+1+0+0)
...
10. Антон Дудченко (Украина) - +1.50,8 (0+0+1+2)
31. Виталий Труш (Украина) - +3.38,1 (0+3+0+1)
57. Тарас Лесюк (Украина) - +5.33,8 (3+1+1+1)
61. Дмитрий Ивасенко (Украина) - +6.07,8  (0+2+1+2)
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