На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дальмайер: Бессмысленно проводить ОИ в странах, где есть деньги, но не развиты зимние виды
Дальмайер: Бессмысленно проводить ОИ в странах, где есть деньги, но не развиты зимние видыНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер раскритиковала существующую систему проведения Олимпийских игр.

«Необходимо попытаться сделать Олимпийские игры более привлекательными, и не такими дорогими, - цитирует Дальмайер BILD. - Не должно быть такого, как сейчас, что все европейские города настроены против проведения Игр. Бессмысленно проводить Олимпиады только в Азии. Или в странах, где огромное количество денег, но не развиты зимние виды спорта.

Какие прекрасные Олимпийские игры были бы в Норвегии, Швейцарии или Германии. Это колыбель лыжных видов спорта. Мы должны переосмыслить эту ситуацию», – заявила Дальмайер

Несмотря на критику, биатлонистка отметила, что ставит перед собой высокие задачи на предстоящую Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«В следующем году в Пхенчхане я хочу выиграть олимпийское золото», – добавила Дальмайер.
По материалам: Sports.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила
Дальмайер побила рекорд Туры Бергер
Дальмайер снова не пришла на пресс-конференцию, сославшись на здоровье
Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд
Лаура Дальмайер: Было бы здорово, если бы русские признали свои ошибки
Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене
Лаура Дальмайер: Последний, пятый круг был вообще чем-то невероятным
Губернатор Зальцбурга готова забрать Олимпиаду-2014 из Сочи
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Дальмайер: Бессмысленно проводить ОИ в странах, где есть деньги, но не развиты зимние виды
Кристина Дмитренко – девятая в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону
Канадец Гранбуа выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону; Телень – 19-й
Вита Семеренко: Для меня Дорен Абер и Домрачева - герои и прекрасный ориентир
Кайса Макарайнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам

Последние новости спорта

21:40 Дубай. Бондаренко уступила Возняцки в 1/8 финала 148 | Теннис / Главные новости спорта

20:31 Вашингтон о поединке с Уайлдером: Бой, однозначно, закончится досрочно 132 | Бокс

19:54 Дубай. Агнешка Радваньска зачехлила ракетку в третьем круге 128 | Теннис

19:42 CAS не допустил до чемпионата мира пятерых российских лыжников 206 | Лыжные виды спорта

18:25 Свитолина: На важных очках меня будто не было на корте (+Видео) 264 | Теннис

17:26 Дубай. Кербер выиграла у Пуиг и вышла в четвертьфинал 146 | Теннис

17:10 Дальмайер: Бессмысленно проводить ОИ в странах, где есть деньги, но не развиты зимние виды 198 | Биатлон

16:51 Кристина Дмитренко – девятая в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону 175 | Биатлон

16:09 Дубай. Савчук и Олару не прошли в ¼ финала в парном разряде 170 | Теннис

15:35 Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала 233 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Дубай. Бондаренко уступила Возняцки в 1/8 финала
Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала
Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером
Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае
Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (465)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги