Кристина Дмитренко – девятая в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону

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20:31 Вашингтон о поединке с Уайлдером: Бой, однозначно, закончится досрочно 132 | Бокс

19:54 Дубай. Агнешка Радваньска зачехлила ракетку в третьем круге 129 | Теннис

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16:09 Дубай. Савчук и Олару не прошли в ¼ финала в парном разряде 170 | Теннис