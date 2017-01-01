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Кристина Дмитренко – девятая в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону
Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону.

У девушек в индивидуальной гонке на 10 км победила победилат француженка Лорен Лу Жемонно (2 промаха), опередив на 52,4 секунды россиянку Кристину Егорову (1), на 1 минуту 16,1 секунды – шведку Эльвиру Карин Оберг (2).

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Кристина Дмитренко, занявшая девятое место при трех штрафных минутах.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 22 февраля
Девушки. Индивидуальная гонка. 10 км, четыре огневых рубежа.
1. Лорен Лу Жемонно (Франция) – 34.00,9 (0+1+0+0 штрафных минут)
2. Кристина Егорова (Россия) - +52,4 (0+1+0+0)
3. Эльвира Карин Оберг (Швеция) - +1.16,1 (0+0+1+1)

9. Кристина Дмитренко (Украина) - +2.24,4 (0+1+1+1)
30. Любовь Кипяченкова (Украина) - +4.51,2 (2+1+2+0)
36. Оксана Коваленко (Украина) - +5.31,3 (3+0+2+0)
70. Катерина Свинаренко (Украина) - +10.30,6 (1+3+3+2)
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