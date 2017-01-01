Канадец Гранбуа выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону; Телень – 19-й

Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону.



У юношей в индивидуальной гонке на 12,5 км победил точно стрелявший канадец Лео Грандбуа, опередив на 1 минуту 14,9 секунды россиянина Саида Халили (3 промаха), на 1.21,5 – немца Данило Райтмюллера (3).



Лучший из четырех украинцев Сергей Телень (5) с отставанием от победителя в 4 минуты 36,6 секунды занял 19-е место.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрбли (Словакия). 22 февраля

Юноши. Индивидуальная гонка. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1. Лео Гранбуа (Канада) – 32.56,6 (0 штрафных минут)

2. Саид Каримулла Халили (Россия) - +1.14,9 (3)

3. Данило Райтмюллер (Германия) - +1.21,5 (3)

…

19. Сергей Телень (Украина) - +4.36,6 (5)

46. Александр Пономаренко (Украина) - +7.13,7 (8)

89. Виталий Демиденко (Украина) - +14.04,8 (12)

Владислав Романчич (Украина) – не финишировал

Сегодня, 22 февраля, в словацком Осрбли стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону.У юношей в индивидуальной гонке на 12,5 км победил точно стрелявший канадец Лео Грандбуа, опередив на 1 минуту 14,9 секунды россиянина Саида Халили (3 промаха), на 1.21,5 – немца Данило Райтмюллера (3).Лучший из четырех украинцев Сергей Телень (5) с отставанием от победителя в 4 минуты 36,6 секунды занял 19-е место.1. Лео Гранбуа (Канада) – 32.56,6 (0 штрафных минут)2. Саид Каримулла Халили (Россия) - +1.14,9 (3)3. Данило Райтмюллер (Германия) - +1.21,5 (3)19. Сергей Телень (Украина) - +4.36,6 (5)46. Александр Пономаренко (Украина) - +7.13,7 (8)89. Виталий Демиденко (Украина) - +14.04,8 (12)Владислав Романчич (Украина) – не финишировал