На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Вита Семеренко: Для меня Дорен Абер и Домрачева - герои и прекрасный ориентир

Вита Семеренко на тренировке в Отепяя. Фото podrobnosti.ua

Украинская биатлонистка, чемпион и призер Олимпиады-2014 Вита Семеренко в интервью podrobnosti.ua рассказала как собирается отвоевывать место в эстафетной четверке.

- Вита, насколько знаю ты сейчас в эстонском Отепяя на тренировочном сборе. Как проходит подготовка?   
- Это мой третий сбор после возвращения, не считая втягивающей работы в Сумах. Все тренировки направлены на то, чтобы вернуть кондиции, которые позволят качественно конкурировать за место в команде. В Эстонии я до 12-го марта. В конце сбора протестирую свою промежуточную готовность посредством участия в соревнованиях кубка Европы. После Эстонии недельку побуду дома. А потом очень бы хотелось еще уехать на снег, закататься подольше, очень уж я за снегом соскучилась!

- Ты приезжала в итальянский Антхольц во время этапа Кубка мира, там тренировалась. В горах все прошло без сбоев?
- Антхольц – это супер, любимое место! Все прошло четко по плану, с позитивными эмоциями и прекрасными условиями для работы. Там же скорректировали и утвердили с тренерами план подготовки на ближайший период.

- После того как пропустила два сезона, что сейчас в тренировочном процессе дается тяжелее всего?
- На самом деле все дается не очень уж и сложно! Это ведь только официальных стартов у меня не было больше двух лет, а тренироваться я ведь практически не прекращала. Так что все в порядке!

- На сбор в Отепяя ты отправилась с мужем и сыном… Тяжело разрываться между тренировкой и уходом за ребенком?
- Я с семьей везде! Пока я с ними - все дается очень легко. Спасибо огромное президенту федерации биатлона Брынзаку Владимиру Михайловичу за такую возможность, а тренерскому штабу за понимание моей ситуации. В этом плане знаю многие "спортивные" мамы и папы мне завидуют! Что касается Андрея, то он главная няня и деваться ему некуда! Пришлось отложить ему свои амбиции на потом, он молодчина! Хотя он сейчас учится в сумском университете на журналиста. Только после третьего высшего образования решил, что журналистика это то, что нравится  ему больше всего.

- Как Марк переносит поездки?
- Переезды Марк переносит достойно. Он ведь мужчина, да и путешественник он уже со стажем, в три недели перелетел океан! Нам, вообще, кажется, что он "кайфует" от путешествий!

- «Серебряную» эстафету чемпионата мира в исполнении коллег по команде смотрела?  
- Конечно, смотрела! Там все по делу было! Умнички все, и девочки и вся команда специалистов и функционеров во главе с Михалычем! Всех поздравила с медалью!

- Конкуренция за место в четверке за год до Олимпиады растет. Тебя стимулирует такая ситуация?
- Я хорошо помню слова главного тренера: "Авторитетов нет, и прошлым заслугам место в прошлом". Я легко и с полным пониманием восприняла его честную и справедливую позицию! Только так мы можем расти как команда и каждая в отдельности! С уверенностью в том, что принципиальная позиция тренерского штаба не изменилась, я честно начинаю бороться с чистого листа! Что из этого получится - покажет время!

- Опыт Дорен Абер и Домрачевой показывает, что нет ничего невозможного…
- А что касается Мари и Дарьи, то для меня они и впрямь герои и прекрасный ориентир.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мари Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира
Вита Семеренко возобновила тренировки после родов
Мари Дорен Абер: Не ставлю цель завоевать желтую майку, это цель для Макарайнен или Мартена Фуркада
Мари Дорен Абер: У Мартена Фуркада потрясающая подготовка в плане психологии
Владимир Брынзак: Пидгрушная снова будет капитаном команды
Вита Семеренко: Больше расстроена за сестру, чем за себя
Антон Шипулин: В Антхольце высота дается мне очень легко
Вита Семеренко: «Удалось закончить ЧМ на золотой ноте»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Вита Семеренко: Для меня Дорен Абер и Домрачева - герои и прекрасный ориентир
Кайса Макарайнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам
Юлия Джима: За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило
Бьорндален: Все идет к тому, что сегодня была моя последняя гонка на чемпионатах мира
Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й

Последние новости спорта

20:18 Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае 153 | Теннис / Главные новости спорта

20:09 Уайлдер: Только дурак сразу же после травмы выйдет на «киллера» в ринге 178 | Бокс

19:09 Дубай. Кербер стартовала с победы над Бартель 148 | Теннис

18:48 Анна Музычук обыграла Стефанову и вышла в полуфинал ЧМ по шахматам 135 | Шахматы

17:38 Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе 149 | Теннис / Главные новости спорта

17:25 Вита Семеренко: Для меня Дорен Абер и Домрачева - герои и прекрасный ориентир 190 | Биатлон

16:57 Дубай. Возняцки стала соперницей Катерины Бондаренко 178 | Теннис

16:04 Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео) 238 | Бокс / Видео

15:31 Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты 229 | Теннис / Главные новости спорта

15:01 Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе 181 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае
Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе
Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты
Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе
Украинские шпажисты – серебряные призеры этапа КМ в Ванкувере









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (441)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги