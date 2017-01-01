Кайса Макарайнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен не выступит на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который стартует 22 февраля в Лахти (Финляндия), говорится в сообщении финской Федерации лыжного спорта.Такое решение было принято совместно тренерским штабом и спортсменкой. Причиной стало то, что Макарайнен может еще побороться за победу в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону.Сама Макарайнен заявила, что отправится в Пхенчхан, (Южная Корея) на седьмой этап КМ по биатлону, стартующий 2 марта.Напомним, в Кубке мира в зачете спринтерских гонок Макарайнен занимает второе место, уступая 6 очков чешке Габриэле Коукаловой, и лидирует в зачете гонок преследования, опережая чешку на 3 очка.Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.