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Юлия Джима: За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило

Юлия Джима: За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило

Серебряный призер чемпионата мира по биатлону в составе женской эстафетной команды Юлия Джима подвела краткий итог мирового первенства в Хохфильцене.

— Юля, вся страна ждала от вас медали. Сами верили, что в эстафете попадете на подиум?
— Честно говоря, ждали. Медали, на самом деле, можно было брать в каждой гонке, но в эстафете у нас больше всего шансов. Уже все привыкли к этому. Мы настраивались на победу, плюс все звезды сошлись, погода наша была. Там был мокрый снег, трасса нелегкая, но для Украины это плюс.

— Ты не один раз попадала в цветочные церемонии. Наверное, обидно, что в индивидуальной гонке случился самострел, который стоил медали?
— Наверное, такое бывает. Может, это будет урок для меня. Но вот в индивидуальной не пошло, а в эстафете взяли медаль. Значит, так было нужно. Такие ситуации — это не случайность, так, видимо, было запланировано свыше.

— В масс-старте ты тоже очень здорово выступила, с последнего рубежа выходила с шансами на медаль.
— За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило. Если бы я была в той форме, как месяц назад, все бы сложилось по-другому.

— Так, может, зря на Чемпионат Европы ездила?
— Не считаю, что зря. Я с начала сезона показываю хорошую скорость, и должен был быть этот спад. Но я думаю, что мир вытянула достойно. Сейчас отдохну, поднакоплю энергию, и с новыми силами в бой на оставшиеся этапы.

— У вас в команде сейчас такая конкуренция. Та же Меркушина просто удивляет. Перед Олимпиадой это здорово, но ты не боишься конкуренции?
— Да, Настя очень прибавила. Но я не боюсь конкуренции, это стимул и мотивация делать что-то большее. Запас сил еще имеется, человеческие способности — они безграничны. Будем улучшаться, совершенствоваться.
По материалам: Sportarena
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