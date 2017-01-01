Юлия Джима: За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило

Серебряный призер чемпионата мира по биатлону в составе женской эстафетной команды Юлия Джима подвела краткий итог мирового первенства в Хохфильцене.— Честно говоря, ждали. Медали, на самом деле, можно было брать в каждой гонке, но в эстафете у нас больше всего шансов. Уже все привыкли к этому. Мы настраивались на победу, плюс все звезды сошлись, погода наша была. Там был мокрый снег, трасса нелегкая, но для Украины это плюс.— Наверное, такое бывает. Может, это будет урок для меня. Но вот в индивидуальной не пошло, а в эстафете взяли медаль. Значит, так было нужно. Такие ситуации — это не случайность, так, видимо, было запланировано свыше.— За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило. Если бы я была в той форме, как месяц назад, все бы сложилось по-другому.— Не считаю, что зря. Я с начала сезона показываю хорошую скорость, и должен был быть этот спад. Но я думаю, что мир вытянула достойно. Сейчас отдохну, поднакоплю энергию, и с новыми силами в бой на оставшиеся этапы.— Да, Настя очень прибавила. Но я не боюсь конкуренции, это стимул и мотивация делать что-то большее. Запас сил еще имеется, человеческие способности — они безграничны. Будем улучшаться, совершенствоваться.