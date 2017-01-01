Юлия Джима: За масс-старт сильно обидно, наверное, сил уже не хватило

Серебряный призер чемпионата мира по биатлону в составе женской эстафетной команды Юлия Джима подвела краткий итог мирового первенства в Хохфильцене.
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