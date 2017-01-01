Последние новости спорта

18:47 Жо-Вилфрид Цонга стал победителем турнира в Роттердаме 74 | Теннис

18:28 Бьорндален: Все идет к тому, что сегодня была моя последняя гонка на чемпионатах мира 93 | Биатлон

18:14 Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й 106 | Биатлон

17:23 Сборная Украины по биатлону - седьмая в общекомандном зачете на ЧМ–2017 179 | Биатлон / Главные новости спорта

16:32 Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону; Пидручный – 25-й 331 | Биатлон / Главные новости спорта

15:19 Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила 283 | Биатлон

15:07 Кайса Макарайнен: Сейчас идеальный момент для завершения карьеры 174 | Биатлон

15:01 Меркушина: Довольна показанным результатом, он соответствует моей форме 150 | Биатлон

14:49 Урош Велепец: В конце Юле скорости не хватило, все-таки она не спринтер 143 | Биатлон