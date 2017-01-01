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Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й
Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й Сегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене чемпионат мира по биатлону завершился мужским масс-стартом на 15 км.

Чемпионом мира стал немец Симон Шемпп, серебряным призером норвежец Йоханнес Бё, бронзовым – австриец Симон Эдер.
Украинцы Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов заняли 25-е и 27-е места соответственно.
 
С учетом результатов масс-старта в общем зачете Кубка мира, после 19-ти гонок, француз Мартен Фуркад (1020 очков) остается практически недосягаем для соперников. На втором месте россиянин Антон Шипулин (690), на третьем – Симон Шемпп (673).
Сергей Семенов (317) по-прежнему 19-й. Дмитрий Пидручный (291) потерял одну позицию и опустился на 22-е место.

В зачете гонок с масс-старта, после четырех гонок из пяти, на лидирующей позиции укрепился Симон Шемпп (210) и в борьбе за Малый хрустальный глобус опережает Мартена Фуркада лишь на 22 очка. На третьем месте Антон Шипулин (147).
Дмитрий Пидручный – 17-й, Сергей Семенноы – 20-й.

Следующий, седьмой, этап Кубка мира состоится 2-5 марта в Пхенчхане (Южная Корея).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 19 февраля
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 19-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1020 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 690
3. Симон Шемпп (Германия) – 673
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 621
5. Арнд Пайффер (Германия) – 550
6. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 5524
7-8. Джулиан Эберхард (Австрия) – 513
7-8. Эрик Лессер (Германия) - 513
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 482
10. Лоуэлл Бэйли (США) – 472
 …
19  (19). Сергей Семенов (Украина)  - 317
22 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 291
39 (39). Артем Прима (Украина)  – 142
47 (46). Владимир Семаков (Украина) – 90
60 (60). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в масс-старте (после четырех гонок)
1. Симон Шемпп (Германия)  - 210
2. Мартен Фуркад (Франция) – 188
3. Антон Шипулин (Россия) – 147
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 146
5. Эрик Лессер (Германия) – 138
6. Жан-Гийом Беатрис (Франция) – 132
7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 123
8. Кантен Фийон Майе (Франция) – 114
9. Ондржей Моравец (Чехия) – 112
10. Антон Бабиков (Россия) – 109

17. Дмитрий Пидручный (Украина) – 78
20. Сергей Семенов (Украина) – 71
37.Владимир Семаков (Украина) – 24
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