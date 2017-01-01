Сборная Украины по биатлону - седьмая в общекомандном зачете на ЧМ–2017

Сегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. Было разыграно 11 комплектов наград.
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