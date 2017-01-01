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Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону; Пидручный – 25-й

Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира; Пидручный – 25-й

Сегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене  чемпионат мира по биатлону завершился мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

Золото завоевал немец Симон Шеммп, для которого эта медаль стала первой личной в карьере на чемпионатах мира.

В борьбе за серебро норвежец Йоханнес Бё сначала обошел американца Лоуэлла Бэйли, а затем вырвал 1,1 секунды у австрийца Симона Эдера. Шемпп и Эдер стреляли точно, Бё пробежал один штрафной круг.

А точно стрелявшего Бэйли в итоге еще опередили дважды промахнувшийся россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад, пробежавший четыре штрафных круга.

Украинцы Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов пробежали по четыре штрафных круга и заняли 25-й и 27-е место соответственно.

Быстрее всех на лыжне был Мартен Фуркад – 31 минута 38,2 секунды. Дмитрий Пидручный – 22-й (+1.04,8), Сергей Семенов – 24-й (+1.14,2).

Самым скорострельным был Симон Эдер (0 промахов) – 1 минута 19 секунд. Дмитрий Пидручный (4)  шестой – 1.37,0, Сергей Семенов (4), как и Мартен Фуркад (4) -  16-й (1.42,0).  

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 19 февраля
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Симон Шемпп (Германия) – 35.38,3 (0+0+0+0 штрафных кругов)
2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +9,0 (0+0+0+1)
3. Симон Эдер (Австрия)- +10,1 (0+0+0+0)
4. Антон Шипулин (Россия) - +25,3 (0+1+1+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) - +31,3 (1+0+0+2)
6. Лоуэлл Бэйли (США) - +33,5 (0+0+0+0)
...
25. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.56,6 (1+1+1+1)
27. Сергей Семенов (Украина) - +2.09,7 (1+1+0+2)

Лыжный ход:
1. Мартен Фуркад (Франция) -31.38,2
2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +12,5
3. Джулиан Эберхард (Австрия) - +14,6

6. Симон Шемпп (Германия) – +30,5
18. Симон Эдер (Австрия) - +56,2
22. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.04,8
24. Сергей Семенов (Украина) - +1.14,2

Скорострельность:
1. Симон Эдер (Австрия) – 1,19,0 (0 промахов)
2. Антон Шипулин (Россия) – 1.30,0 (2)
3. Лоуэлл Бэйли (США) – 1.31,0 (0)

6. Дмитрий Пидручный (Украина) -1.37,0 (4)
16-18. Мартен Фуркад (Франция) – 1.42,0 (4)
16-18. Сергей Семенов (Украина) – 1.42,0 (4)
21. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 1.44,0 (1)
19. Симон Шемпп (Германия) – 1.43,0 (0)
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