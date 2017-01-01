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Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила

Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира-2017 в Хохфилицене (Австрия). Это золото стало для нее пятым на текущем чемпионате мира, что является абсолютным рекордом. Ранее по четыре медали высшей пробы на чемпионатах мира завоевывали француз Мартен Фуркад, норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тура Бергер и Лив-Грете Шельбрейд.
Всего же в активе немки шесть медалей нынешнего чемпионата в шести гонках – пять золотых и одна серебряная.

Дальмайер прокомментировала свое достижение.

«Сейчас я еще не осознала, какое достижение установила, - сказала Дальмайер, - Я просто старалась бежать каждую гонку как можно лучше. Мне нравится это место, огневой рубеж, природа и вообще всё. Всегда приятно завоевать пять золотых медалей и 11 медалей чемпионатов мира подряд. Важно было сохранять спокойствие и все время стрелять на ноль.
У меня отлично работал инвентарь, но важнее всего было концентрироваться на огневом рубеже. Сюзанн стреляла быстрее меня, но мы все время нагоняли ее на подъеме. У меня лучше работали лыжи, поэтому я верила, что обгоню ее, что и сделала на подъеме перед спуском в тоннель.

Сложно сравнивать медали между собой. Мне всегда хотелось выиграть эстафету со всей командой, а после этого я просто хотела провести хорошую гонку.

В субботу мы летим в Пхёнчхан после того, как проведем дома пять дней. Надеюсь снова выбраться в горы и пожить нормальной жизнью без биатлона».
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