Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира-2017 в Хохфилицене (Австрия). Это золото стало для нее пятым на текущем чемпионате мира, что является абсолютным рекордом. Ранее по четыре медали высшей пробы на чемпионатах мира завоевывали француз Мартен Фуркад, норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тура Бергер и Лив-Грете Шельбрейд.
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