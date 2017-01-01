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Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачете КМ; Джима сохранила 11-е место
Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачете КМ; Джима сохранила 11-е местоСегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене проходит последний день чемпионата мира по биатлону. Состоялась женская гонка с массовым стартом.

Победила немка Лаура Дальмайер, серебряным призером стала американка Сьюзан Данкли, бронза в активе финки Кайсы Макарайнен.
Украинки Юлия Джима и Анастасия Меркушина заняли 6-е и 14-е места соответственно.

С учетом результатов масс-старта в общем зачете Кубка мира после 19-ти гонок лидерство укрепила Лаура Дальмайер (903 очка), увеличив отрыв от чешки Габриэлы Коукаловой с 29-ти да 46-ти очков. На третьем место Кайса Макарайнен (776).
Юлия Джима сохранила 11-ю позицию и лишь 3 очка отделяют ее от Топ-10. Анастасия Меркушина поднялась с 39-го на 36-е место.

В зачете гонок с массовым стартом после четырех гонок из пяти в лидеры вышла Лаура Дальмйер (222), обойдя Габриэлу Коукалову (211). Третья по-прежнему Кайса Макарайнен (159). Юлия Джима поднялась с 8-го на 5-е место (131). Анастасия Меркушина – 37-я (27).

 Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 19 февраля
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 19-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 903 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 857
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 776
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 711
5. Доротея Вирер (Италия) – 576
6. Анаис Шевалье (Франция) - 502
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 471
8. Жюстин Бреза (Франция) – 465
9. Ева Пускарчикова (Чехия) – 465
10. Татьяна Акимова (Россия) – 457
11 (11). Юлия ДЖИМА (Украина) – 454

27 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
36 (39). Анастасия Меркушина (Украина) – 160
45 (44). Ирина Варвинец (Украина) – 114
69 (69). Юлия Журавок (Украина) – 37
71 (71). Валентина Семеренко (Украина) - 24
75 (75). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в масс-старте (после четырех гонок из пяти)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 222 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 211
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 159
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 139
5 Юлия ДЖИМА (Украина) – 131
6. Доротея Вирер (Италия) – 130
7. Ванесса Хинц (Германия) – 118
8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 112
9. Селина Гаспарин (Швейцария) – 109
10. Сьюзан Данкли (США) - 100

24. Елена Пидгрушная (Украина) – 51
34. Анастасия Меркушина (Украина) – 27
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