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Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира; Джима – шестая

Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира; Джима – шестая

Сегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене  проходит последний день чемпионата мира по биатлону. Состоялась женская гонка с массовым стартом на 12,5 км.

Победила немка Лаура Дальмайер, опередив на 4,6 секунды американку Сьюзан Данкли. Бронзу вырвала финка Кайса Макарайнен с отставанием от победительницы в 20,1 секунды. Дальмайер и Данкли стреляли без промахов, Макарайнен пробежала один штрафной круг.

Украинка Юлия Джима с одним промахом и отставание 24,4 секунды финишировала шестой. Анастасия Меркушина также пробежала один штрафной круг и заняла 14-е место с отставанием в 1 минуту 28,7 секунды.

Отметим, что после последнего огневого рубежа Джима вышла третьей, за ней чешка Габриэла Коукалова, которая обошла украинку и предприняла отчаянный бросок, чтобы оторваться. Сначала ей это удалось, но она не рассчитала свои силы и в итоге уже финка Кайса Макарайнен в финишном спурте обошла и Джиму и Коукалову. В борьбе за пятое место в финишном створе словенка Тея Грегорин на 0,2 секунды опередила Джиму, которой помешала впереди идущая Коукалова.

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 19 февраля
Женщины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 33.13,8  (0+0+0+0)
2. Сьюзан Данкли (США) - +4,6 (0+0+0+0)
4. Габриэла Коукалова (Чехия) - +24,0 (0+0+0+1)
5. Тея Грегорин (Словения) - +24,2 (0+1+0+0)
6. Юлия Джима (Украина) -  +24,4(0+1+0+0)

14. Анастасия Меркушина (Украина) -  +1.28,7 (1+0+0+0)

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